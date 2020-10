Vesti proaste din Italia! Ionut Radu a fost depistat din nou pozitiv cu COVID-19

Internationalul roman este unul dintre jucatorii lui Inter care a fost infectat cu noul virus asiatic.

Radu a fost depistat din nou pozitiv si nu se va putea antrena cu echipa. Pe langa Radu, inter nu se va putea baza nici pe Hakimi si Gagliardini, care au fost infectati si ei. Cei doi fotbalisti au fost gasiti pozitivi la testele efectuate joi, 22 octombrie. Vineri, intalienii ii vor testa din noupe Milan Skriniar si Ashley Young, potrivit calciomercatocom.

Din cauza infectarii cu noul virus asiatic, Ionut Radu a fost scos si de pe lista Interului din UEFA Champions League. Radu a fost inlocuit cu Daniele Padelli, portar in varsta de 34 de ani.

In acest moment, Ionut Radu nu se afla nici pe Lista B, el ar putea ajunge pe lista jucatorilor lui Inter care vor evolua in Champions League tocmai in iarna, dupa terminarea grupelor.