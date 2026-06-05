Contracandidatul lui Florentino Perez a anunțat că primul pas pe care îl va face dacă va câștiga scrutinul de duminică va fi să încerce aducerea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică a madrilenilor.

Enrique Riquelme: „Raul îl va contacta pe Klopp”

Într-un comunicat oficial, Enrique Riquelme a dezvăluit că proiectul său sportiv îl are în centru pe fostul antrenor al lui Liverpool FC.

„Antrenorul pe care ni-l dorim pentru proiectul nostru la Real Madrid este Jurgen Klopp. Dacă vom câștiga alegerile, luni, Raal Gonzalez îl va contacta pe Klopp pentru a-i prezenta personal proiectul nostru sportiv și dorința de a conduce o nouă eră la Real Madrid”, a transmis Riquelme.

Acesta a recunoscut că tehnicianul german a declarat în repetate rânduri că nu intenționează să revină prea curând pe banca unei echipe, însă consideră că provocarea oferită de Real Madrid ar putea fi diferită de toate celelalte.

Potrivit Mundo Deportivo, ar fi existat deja discuții preliminare cu persoane apropiate de Klopp și cu reprezentanți ai grupului Red Bull.

CV-ul lui Jurgen Klopp

Jurgen Klopp este liber de contract după despărțirea de Liverpool. Trecut și pe la Liverpool, Mainz și Frankfurt, tehnicianul se poate lăuda cu 14 trofee câștigate, printre care: