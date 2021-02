Vesti TERIBILE pentru Ionut Radu! Inter ii cauta inlocuitor lui Handanovic! Cine sunt portarii care il pot pastra pe roman pe banca de rezerve

Ionut Radu nu a evoluat in nici o partida in sezonul actual, preferat fiind Samir Handanovic, chiar si in meciurile de Cupa Italiei.

Luat de Inter inca de pe vremea junioratului si vandut la Genoa, unde a fost in cea mai buna forma a carierei, portarul a fost rascumparat de "nerazzurri" pentru 10,6 milioane de euro.

Din pacate pentru roman, situatia in care se afla nu-l ajuta deloc, o situatie care se pare ca nici pe viitor nu se va schimba, conform celor de la Gazzetta dello Sport.

Echipa lui Conte are o lista cu 3 portari pentru inlocuirea lui Handanovic, al carui contract expira in vara lui 2022.

Juan Musso de la Udinese, Alessio Cragno de la Cagliari si Alex Meret de la Napoli sunt portarii care sunt vizati sa-l inlocuiasca pe slovenul Handanovic intre buturile lui Inter, in cazul unui transfer Radu avand sanse minime de a prinde postul de titular.

Radu a evoluat de-a lungul carierei pentru Avellino, Genoa, Parma si Inter, apogeul fiind atins la echipa din Genova, unde era unul din cei mai apreciati portari din campionatul italian.