Noul jucător de la FCSB? El e fotbalistul care îndeplinește descrierea lui Mihai Stoica

Noul jucător de la FCSB? El e fotbalistul care îndeplinește descrierea lui Mihai Stoica Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB se pregătește pentru un nou sezon în care speră să nu repete ”performanțele” din stagiunea recent încheiată.

TAGS:
FCSBMihai StoicaTransfershaquil delosGrenoble
Din articol

Roș-albaștrii nu au reușit să se califice în play-off, însă au reușit să salveze sezonul prin calificarea în preliminariile Conference League. 

El e fotbalistul care îndeplinește descrierea lui Mihai Stoica

  • Shaquil delos 16
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Clubul patronat de Gigi Becali a pregătit mai multe transferuri pentru această vară, iar unul dintre posturile pentru care Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat întăriri este cel de fundaș dreapta, pe care evoluează în prezent Valentin Crețu și Alexandru Pantea. 

Recent, Mihai Stoica a anunțat că va fi transferat un fundaș dreapta din Franța, iar oficialul fostei campioane a României a dat mai multe indicii cu privire la noul jucător al roș-albaștrilor.

În primul rând, MM Stoica a transmis că fotbalistul nu evoluează în Ligue 1, deoarece FCSB nu poate transfera din primul eșalon al Franței, având în vedere sumele cerute. Așadar, fotbalistul care va ajunge la FCSB joacă într-o ligă inferioară. Apoi, conducătorul de la FCSB a anunțat că jucătorul are cetățenie dublă și că joacă la un club care a crescut jucători importanți din Europa. 

Fundaș dreapta, aducem un jucător. Suntem înțeleși și va veni. E un jucător din Franța. Are și cetățenie franceză! (n.r. – Liga 2?) Nu există să aduci jucători din Ligue 1 în România. Nu e format acolo, dar vine de la un club care a scos jucători mari în trecut”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

Aplicând criteriile anunțate de Mihai Stoica, dar ținând cont și de faptul că fotbalistul care va semna cu FCSB nu poate fi foarte tânăr, deoarece un jucător tânăr aflat în ascensiune în Ligue 2, cel mai probabil, nu ar alege să semneze în Superliga României, fundașul dreapta care pare să respecte toate caracteristicile este Shaquil Delos, stoperul celor de la Grenoble, o echipă de mijlocul clasamentului din Ligue 2, care l-a oferit fotbalului european, printre alții, pe Olivier Giroud, Thauvin sau Feghouli. Fotbalistul evoluează în principal în flancul drept al apărării, dar poate juca și pe partea opusă, încă o dorință expusă anterior de Mihai Stoica.

Crescut la FC Chambly, Delos, în vârstă de 26 de ani, evoluează la Grenoble din 2024 și mai are un an de contract, astfel FCSB nu ar trebui să plătească o sumă prea mare pentru a-l transfera, mai ales că jucătorul este cotat la 500.000 de euro. 

De altfel, salariul pe care Delos îl primește la Grenoble este mai mic de 10.000 de euro, astfel că șansele ca la FCSB să primească un salariu mult mai mare decât cel primit în Ligue 2 sunt destul de mari. 

În plus, Shaquil Delos urmărește pe rețelele sociale doi jucători care evoluează în Superliga, pe Jayson Papeau, cu care a jucat la FC Chambly, și pe Lucas Pellegrini, cu care s-a intersectat la AS Nancy.

  • În sezonul recent încheiat, Shaquil Delos și-a făcut apariția în 32 de meciuri și a contribuit cu o pasă decisivă.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier
ULTIMELE STIRI
Românul cu 27 de selecții la echipa națională, de vânzare pentru doar 200.000 de euro!
Românul cu 27 de selecții la echipa națională, de vânzare pentru doar 200.000 de euro!
Zeljko Kopic, ofertat de o cvadruplă campioană din Emirate cu un salariu uriaș
Zeljko Kopic, ofertat de o cvadruplă campioană din Emirate cu un salariu uriaș
Reacția usturătoare a lui Cristi Borcea după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo: ”S-a săturat de vrăjeli!”
Reacția usturătoare a lui Cristi Borcea după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo: ”S-a săturat de vrăjeli!”
Kopic și Dinamo, final de drum. Croatul nu a câștigat nimic cu gruparea roș-albă
Kopic și Dinamo, final de drum. Croatul nu a câștigat nimic cu gruparea roș-albă
Messi ”taie și spânzură” la națională! Selecționerul Argentinei anunță: ”Nu iau nicio decizie fără să mă consult cu el!”
Messi ”taie și spânzură” la națională! Selecționerul Argentinei anunță: ”Nu iau nicio decizie fără să mă consult cu el!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, victorios! Anunțul făcut de patronul FCSB: ”A semnat contractul”

Gigi Becali, victorios! Anunțul făcut de patronul FCSB: ”A semnat contractul”

Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo! ”Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă”

Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo! ”Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă”

Dorinel Munteanu și-a găsit echipă!

Dorinel Munteanu și-a găsit echipă!

Înlocuitor pentru Kopic! Cine ar putea antrena Dinamo din sezonul următor

Înlocuitor pentru Kopic! Cine ar putea antrena Dinamo din sezonul următor

Cu cine semnează Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo!

Cu cine semnează Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo!

Transferul pentru care Gigi Becali e gata să spargă banca la FCSB: "Dau și 3 milioane!"

Transferul pentru care Gigi Becali e gata să spargă banca la FCSB: "Dau și 3 milioane!"



Recomandarile redactiei
Reacția usturătoare a lui Cristi Borcea după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo: ”S-a săturat de vrăjeli!”
Reacția usturătoare a lui Cristi Borcea după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo: ”S-a săturat de vrăjeli!”
Messi ”taie și spânzură” la națională! Selecționerul Argentinei anunță: ”Nu iau nicio decizie fără să mă consult cu el!”
Messi ”taie și spânzură” la națională! Selecționerul Argentinei anunță: ”Nu iau nicio decizie fără să mă consult cu el!”
Mitică Dragomir știe de ce a plecat Zeljko Kopic de la Dinamo: „Și eu aș fi făcut la fel”
Mitică Dragomir știe de ce a plecat Zeljko Kopic de la Dinamo: „Și eu aș fi făcut la fel”
Vasile Miriuță, mesaj acid către critici: „Sunt mai român decât 90% din țara asta”
Vasile Miriuță, mesaj acid către critici: „Sunt mai român decât 90% din țara asta”
Marius Șumudică, în pole-position să preia un club din Turcia: „Candidat de top!”
Marius Șumudică, în pole-position să preia un club din Turcia: „Candidat de top!”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Primul transfer gândit de Marius Șumudică la Rapid
Primul transfer gândit de Marius Șumudică la Rapid
Ungurii, gata să transfere un atacant din Superliga. Gyor e aproape să îi obțină semnătura gratis!
Ungurii, gata să transfere un atacant din Superliga. Gyor e aproape să îi obțină semnătura gratis!
CITESTE SI
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

stirileprotv Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Victorie importantă pentru Bolojan la CCR. Ordonanța SAFE este constituțională

stirileprotv Victorie importantă pentru Bolojan la CCR. Ordonanța SAFE este constituțională

Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

stirileprotv Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!