Reactia CATEGORICA a lui Duckadam dupa ce Ionut Radu rateaza convocarea la nationala! "El nu a mai jucat de un an de zile!"

Ionut Radu nu va putea veni la nationala dupa ce Inter a intrat in carantina din cauza COVID-19.

Florin Iacob a fost convocat la nationala in locul lui, iar Helmut Duckadam este sigur ca Florin Nita va fi titular in poarta nationalei. Eroul de la Sevilla a scos in evidenta ca Radu nu a jucat deloc la Inter, iar absenta lui va fi un impediment pentru echipa lui Mirel Radoi.

"Nu cred ca este o mare pierdere pentru echipa nationala, el nu a mai jucat de un an de zile. Eu spun ca Nita va apara in aceste jocuri. Mai grea este pierderea lui Mirel Radoi, care nu poate sta pe banca.

Deci nu, nu cred ca absenta lui Ionut Radu ne va afecta, chiar daca el este un portar bun. Iacob a aparat foarte bine la UTA, s-a afirmat chiar si atunci cand echipa a jucat mai slab. Cred totusi ca Nita va apara acum", a spus Helmut Duckadam pentru Digi Sport.

Nita a devenit om de baza in Cehia, iar in acest sezon are 18 meciuri in tricoul celor de la Sparta Praga. Fostul portar de la FCSB are in total doua aparitii pentru echipa nationala.