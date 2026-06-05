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Prima sesiune fusese dominată de coechipierul său monegasc Charles Leclerc, informează DPA.

Lewis Hamilton l-a întrecut pe Charles Leclerc

Hamilton, de şapte ori campion mondial, a fost cronometrat în a doua sesiune în 1 min 13 sec 026/1000, fiind mai rapid decât Leclerc cu 111/1000. Olandezul Max Verstappen de la Red Bull a obţinut al treilea timp în ambele sesiuni.

Liderul campionatului, Kimi Antonelli, a terminat pe locul cinci în a doua sesiune, în spatele coechipierului său de la Mercedes, George Russell.

Campionul en-titre Lando Norris nu a avut un început bun de weekend. După un loc şase în prima sesiune, el a avut probleme tehnice spre sfârşitul celei de-a doua sesiuni, maşina sa oprindu-se pe pistă. El a terminat cu al 19-lea timp.

Coechipierul său de la McLaren, Oscar Piastri, a fost locul opt în prima sesiune şi pe locul şapte în a doua.

Isack Hadjar a avut al şaselea timp după ce şi-a izbit monopostul Red Bull de un zid în prima sesiune.

Sezon dominat de Mercedes

Mercedes a dominat sezonul până acum, Antonelli câştigând ultimele patru curse după ce George Russell a câştigat primul MP al sezonului în Australia.

Antonelli este în fruntea clasamentului piloţilor cu 131 de puncte, cu 43 de puncte mai mult decât Russell.

Cursa de la Monaco este prima din Europa în acest sezon. Depăşirea pe legendarul, dar îngustul circuit stradal este aproape imposibilă în zilele noastre, dar şansele ar putea fi ceva mai mari de data aceasta, după modificările regulamentului din acest sezon.

Programul de sâmbătă include ultima sesiune de antrenamente libere înaintea calificărilor pentru cursa de duminică.

Agerpres