Ionut Radu, interzis la nationala de seniori?! Reactia FRF: "Ce experienta are in spate?"

Ciprian Tatarusanu si-a anuntat retragerea de la echipa nationala.

Jucatorul lui AC Milan a socat pe toata lumea si si-a justificat decizia printr-o scrisoare publicata pe site-ul oficial FRF. In aceste conditii, Ionut Radu, care a fost titularul nationalei U21 la Campionatul European din Italia, din 2019, unde tricolorii au ajuns pana in semifinale, ar putea avea sanse la echipa de seniori.

Directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal, Mihai Stoichita, a fost intrebat despre selectionarea lui Radu la nationala mare. Oficialul FRF nu a fost incantat de acest lucru si a scos in evidenta faptul ca Radu nu a mai aparat in ultimul an, odata cu revenirea la Inter Milano.

"E treaba lui Radu cum isi gestioneaza cariera. E foarte greu sa fac o analiza pentru el. A disparut din fotbal de ceva timp. Daca Tatarusanu avea o cariera cu multa experienta in spate. Radu ce experienta are in spate de un an de zile? Tatarusanu are 30 si ceva de ani si Radu are 20 si ceva. Eu zic ca trebuie sa joace, ca daca stai e treaba ta", a spui Mihai Stoichita pentru DigiSport.