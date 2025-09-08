După două victorii și două înfrângeri în primele patru meciuri din actuala campanie de calificare la Mondialul din 2026, România lui Mircea Lucescu ocupă doar locul 3 în grupă și joacă în Cipru marți, de la ora 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Este un meci de totul sau nimic din perspectiva calificării la Mondial direct din grupă, având în vedere că România mai are șansa participării în barajul pentru CM 2026 din postura de câștigătoare a Ligii C din Liga Națiunilor.

Anunțat titular în amicalul de tristă amintire cu Canada, 0-3 vineri seara pe Arena Națională, atacantul Louis Munteanu a acuzat dureri musculare și a fost înlocuit în ultimul moment cu Denis Drăguș. Din păcate, vârful lui CFR Cluj este indisponibil și pentru partida de marți cu Cipru.

La naționala cipriotă, care zilele trecute a pierdut greu în fața Austriei, scor 0-1, au fost convocați și doi jucători din Superligă: mijlocașul central Charalampos Kyriakou de la Dinamo și extrema Marinos Tzionis de la UTA Arad.

Cine va arbitra partida Cipru - România



Arbitrul sloven Matej Jug va arbitra meciul Cipru - România, care va avea loc, marţi, de la ora 21.45, în grupa H, din preliminariile CM-2026.

Matej Jug va fi ajutat la cele două linii de Matej Žunič şi Manuel Vidali, în timp ce rezervă va fi Rade Obrenovič.

În camera VAR se vor afla Asmir Sagrković şi Alen Borošak.

Clasamentul în grupa României



1. Bosnia și Herțegovina 12 puncte (4 meciuri)

2. Austria 9 p (3 m)

3. ROMÂNIA 6 p (4 m)

4. Cipru 3 p (4 m)

5. San Marino 0 p (5 m)

Lotul naționalei României convocat de selecționerul Mircea Lucescu



Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0) - ACCIDENTAT ȘI ÎNLOCUIT cu Alexandru CHIPCIU (U Cluj);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0) - INDISPONIBIL.

* Numărul de selecții este cel dinaintea meciului amical cu Canada

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

