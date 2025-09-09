Deja calificate la turneul final al Campionatului Mondial din 2026, Noua Zeelandă (din zona Oceania - OFC) și Australia (din zona Asia - AFC) s-au întâlnit astăzi într-o partidă de pregătire.

Amicalul s-a disputat pe Go Media Stadium din Auckland, Noua Zeelandă, iar australienii s-au impus cu 3-1.

Golurile au fost înscrise de ”eternul” marcator pentru gazde, Chris Wood (57), respectiv Mohamed Toure (dublă în minutele 35 și 60) și Nestory Irankunda (54).

