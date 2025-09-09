Deja calificate la turneul final al Campionatului Mondial din 2026, Noua Zeelandă (din zona Oceania - OFC) și Australia (din zona Asia - AFC) s-au întâlnit astăzi într-o partidă de pregătire.
Amicalul s-a disputat pe Go Media Stadium din Auckland, Noua Zeelandă, iar australienii s-au impus cu 3-1.
Golurile au fost înscrise de ”eternul” marcator pentru gazde, Chris Wood (57), respectiv Mohamed Toure (dublă în minutele 35 și 60) și Nestory Irankunda (54).
Ajdin Hrustic, românul obișnuit cu Campionatele Mondiale
Pentru Australia a evoluat pe finalul întâlnirii și ”decarul” Ajdin Hrustic (29 de ani), mijlocaș ofensiv care deține și cetățenia română.
Hrustic este născut în Australia, din tată bosniac și mamă româncă, și deține triplă cetățenie (australiană, bosniacă și română), situație confirmată inclusiv de site-ul oficial Bundesliga și de site-ul oficial al clubului Eintracht Frankfurt, grupare alături de care fotbalistul a câștigat trofeul Europa League în 2022, când a și marcat la loviturile de departajare în finala cu Glasgow Rangers.
El este legitimat în prezent la Heracles Almelo, în Eredivisie, după ce a mai evoluat la Nottingham Forest, Austria Viena, Schalke 04 (juniori), FC Groningen (Eredivisie), Eintracht Frankfurt (Bundesliga), Hellas Verona (Serie A) și Salernitana (Serie B).
Cu naționala Australiei, Hrustic a jucat tot cu numărul 10 și la Mondialul din Qatar din 2022.
În actuala campanie de calificare, pentru CM 2026, el a contribuit cu un gol și o pasă de gol în cele 7 meciuri în care a fost folosit.
Cele 18 echipe deja calificate la CM 2026
Până acum 18 echipe s-au calificat la CM 2026 (11 iunie-19 iulie), prima ediţie organizată în trei ţări şi cu 48 de echipe:
Echipe gazdă: SUA, Canada, Mexic;
Echipe calificate prin preliminarii:
Zona Asia (AFC): Australia, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania, Uzbekistan (6);
Zona Oceania (OFC): Noua Zeelandă (1);
Zona America de Sud (CONMEBOL): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (6);
Zona Africa (CAF): Maroc, Tunisia (2).