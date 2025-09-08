După 0-0 la Iași cu reprezentativa din Kosovo, naționala Under 21 a României joacă marți, LIVE de la ora 21:30 pe Pro Arena și VOYO, în deplasarea din San Marino cu modesta selecționată din țara liliputană.

Este al doilea meci din actuala campanie din preliminariile EURO U-21 2027, într-o Grupă A în care ”tricolorii” se vor mai întâlni cu Spania, Finlanda și Cipru.

”Jocul cu Kosovo nu m-a mulțumit deloc, chiar dacă am încercat să intrăm cu atitudine. Cred că emoțiile și-au spus cuvântul, dar nu trebuie să ne descurajăm.

Putem spune că ne-am creat mai multe ocazii cel puțin în prima repriză, după care condiția fizică și-a spus cuvântul. Îmi venea să schimb vreo 6-7. Deja îi vedeam că sunt foarte obosiți, deși majoritatea joacă în Liga 1 și au minute.

O să lucrăm în continuare și o să vedem ce urmează. E un început, a trecut emoția debutului și o să reglăm pe parcurs”, a declarat selecționerul Costin Curelea în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Lotul României Under 21 convocat de selecționerul Costin Curelea



Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt), Mark Țuțu (UTA Arad);

Mijlocași

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Rareș Pop (Rapid), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).



Rezumatul meciului România - Kosovo 0-0

