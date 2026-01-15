Dinamo a anunțat joi seară faptul că a ajuns la un acord de încetare amiabilă a contractului lui Charalampos Kyriakou, mijlocașul defensiv cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate.



Cipriotul semnase cu Dinamo la începutul actualei stagiuni din postura de jucător liber de contract. Fotbalistul se despărțise de Limassol.



Pentru ”câini”, Charalampos a bifat 21 de apariții și și-a trecut în cont trei pase decisive, în aproximativ 1.000 de minute înregistrate în echipamentul clubului.



OUT de la Dinamo: ”Mulțumim și mult succes în carieră”



”Mulțumim, Charalampos Kyriakou!



Jucătorul cipriot a ajuns la un acord de încetare amiabilă cu conducerea clubului nostru. Sosit în vara acestui sezon, Kyriakou a bifat un total de 21 de meciuri pentru echipa noastră, oferind totodată și 3 pase decisive.



Îi dorim mult succes mai departe în carieră lui Charalampos și îi mulțumim pentru efortul depus pentru Dinamo!”, se arată în comunicatul emis de Dinamo.

