Data înființării KOP: Kypriaki Omospondia Podosfairou (prescurtare KOP / Asociația de Fotbal din Cipru) / înființată pe 23 septembrie 1934 / afiliată la FIFA în 1948 / afiliată la UEFA în 1962

Denumirea completă / supranume: Ethniki omada podosfairou tis Kyprou (greacă), Kibris Milli Futbol Takimi (turcă) / "Galanolefky" ("Alb-albaștrii")

Stadion:

AEK Arena - Georgios Karapatakis, Larnaca / stadion inaugurat în 2016 / cost construcție - 8.5 milioane de euro / 8.058 locuri / gazon natural / aici joacă echipa AEK Larnaca

Echipament / culori / stemă: Errea / echipament alb, pentru meciurile de pe teren propriu; echipament albastru, pentru partidele din deplasare / stema echipei cuprinde un contur auriu al insulei din estul Mediteranei, cu ramuri de măslin și valuri ale mării, reprezentate prin linii stilizate

Selecționer:

Apostolos "Akis" Mantzios, grec, 55 de ani / a jucat ca fundaș pentru Panionios (1991-1998, 2001-2003), Aris Salonic (1998-2000), Ionikos (2000-2001) / ca antrenor le-a pregătit pe Haidari (2008-2009), Panionios (2010, 2011-2012, 2018-2019), Thrasyvoulos (2011), Kerkyra (2012-2013), Panthrakikos (2013-2014), Levadiakos (2015-2016, 2018), Apollon Smirnis (2016-2017), Lamia (2019-2020), Aris Salonic (2020-2022, 2023-2024), Asteras Tripolis (2023), Cipru (2025-prezent) / nu are în palmares niciun trofeu câștigat ca antrenor

Valoare lot: 20.33 milioane de euro / față de 87.25 milioane euro, la cât este cotată România

Cei mai valoroși jucători:

Stelios Andreou (Widzew Lodz / 3.5 milioane de euro), Ioannis Pittas (ȚSKA Sofia / 2.5 milioane de euro), Grigoris Kastanos (Hellas Verona / 1.5 milioane de euro), Loizos Loizou (Omonia Nicosia / 1.2 milioane de euro), Konstantinos Laifis (APOEL Nicosia / 1 milion de euro) / în lotul României, cei mai bine cotați fotbaliști sunt Andrei Rațiu (Raypo Vallecano / 12 milioane de euro), Dennis Man (PSV Eindhoven / 10 milioane de euro), Darius Olaru (FCSB / 7.5 milioane de euro), Louis Munteanu (CFR Cluj / 5 milioane de euro), Ștefan Târnovanu (FCSB / 5 milioane de euro)

Meciurile oficiale contra României: 1 victorie - 2 remize - 13 înfrângeri / 1-5, 3 decembrie 1966, preliminarii Euro 1968 / 0-7, 23 aprilie 1967, preliminarii Euro 1968 / 1-1, 13 mai 1979, preliminarii Euro 1980 / 0-2, 18 noiembrie 1979, preliminarii Euro 1980 / 1-3, 1 mai 1982, preliminarii Euro 1984 / 0-1, 12 noiembrie 1983, preliminarii Euro 1984 / 1-4, 29 noiembrie 1992, preliminarii CM 1994 / 1-2, 14 aprilie 1993, preliminarii CM 1994 / 2-2, 18 august 1999, amical / 3-2, 6 februarie 2000, amical / 0-2, 26 aprilie 2000, amical / 0-2, 16 august 2006, amical / 1-1, 9 februarie 2011, amical / 0-3, 12 octombrie 2024, Nations League / 1-4, 18 noiembrie 2024, Nations League / 0-2, 10 iunie 2025, preliminarii CM 2026

Parcursul în actualele preliminarii: locul 4 în Grupa H, cu trei puncte acumulate / 2-0 cu San Marino, 1-2 cu Bosnia și Herțegovina / 0-2 cu România / 0-1 cu Austria

Cele mai bune rezultate la turneele finale: nu s-a calificat la niciun turneu final de Campionat European, Cupă Mondială sau Jocuri Olimpice

Rezultatele înregistrate în anul 2025: 2-0 cu San Marino / 1-2 cu Bosnia și Herțegovina / 2-2 cu Bulgaria / 0-2 cu România / 0-1 cu Austria / mai are programate meciurile cu România (9 septembrie), Bosnia și Herțegovina (9 octombrie), San Marino (12 octombrie), Austria (15 noiembrie), Estonia (18 noiembrie)

Vești din tabăra cipriotă: nu există probleme medicale și nicio suspendare, toți jucătorii fiind la dispoziția selecționerului Apostolos Mantzios

Primul "11" probabil:

Fabiano Freitas - Andreas Shikkis, Christos Sielis (Stelios Andreou), Konstantinos Laifis, Costas Pileas - Grigoris Kastanos, Charalampos Kyriakou (Kostakis Artymatas) - Loizos Loizou, Charalambos Charalambous, Marinos Tzionis - Ioannis Pittas (Pieros Sotiriou)

Lotul convocat pentru meciurile cu Austria și România:

Portari - Joel Moll (Servette), Neofytos Michael (Pafos), Fabiano Freitas (Omonia Nicosia)

Fundași - Nicolas Panagiotou (Omonia Nicosia), Costas Pileas (Pafos), Christos Sielis (Panetolikos), Konstantinos Laifis (APOEL Nicosia), Anderson Correia (Aris Limassol), Giorgos Malekidis (Apollon Limassol), Andreas Siikkis (Apollon Limassol), Stelios Andreou (Widzew Lodz)

Mijlocași - Charalambos Charalambous (Aris Limassol), Ioannis Kousoulos (Omonia Nicosia), Giannis Satsias (APOEL Nicosia), Antonio Fotis (Borussia Dortmund II), Grigoris Kastanos (Verona), Ioannis Kostis (Levadiakos), Kostakis Artymatas (Anorthosis Famagusta), Ektor Kyprianou (Watford), Charalampos Kyriakou (Dinamo București)

Atacanți și extreme - Marinos Tzionis (UTA Arad), Loizos Loizou (Omonia Nicosia), Pieros Sotiriou (APOEL Nicosia), Ioannis Pittas (ȚSKA Sofia), Nicolas Koutsakos (APOEL Nicosia), Andronikos Kakoullis (Aris Limassol)

Foto - Getty Images

