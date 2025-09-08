Înaintea amicalului cu Canada, Louis Munteanu a suferit o accidentare musculară la gambă și nu a mai putut evolua în acel joc.

Mircea Lucescu: ”Nu am mai chemat pe nimeni, pentru că nu e nevoie!”

Ulterior, FRF a anunțat că fotbalistul nu va putea juca nici în partida cu Cipru, astfel că în lotul echipei naționale rămâne un singur atacant central, Denis Drăguș.

Înaintea partidei din Nicosia, Mircea Lucescu a fost întrebat de ce nu a dorit să cheme la echipa națională un alt atacant după accidentarea lui Louis Munteanu, o decizie contestată de multe voci importante din fotbalul românesc.

”Nu am mai chemat pe nimeni pentru că nu e nevoie. În afară de asta, nici nu ai pe cine. Avem un atacant, al doilea, Miculescu, care a jucat de multe ori la Steaua (n.r. FCSB) acolo. Nu avea rost să mai aduci pe cineva.

Nu se poate ajunge la echipa națională așa dintr-odată, pică un jucător și el trebuie să fie formidabil. Nu poate să fie formidabil.

Ai niște relații de joc, mai e și Tănase dacă e nevoie. Alibec nu joacă, Pușcaș nu are echipă, în campionat sunt doar jucători străini, asupra acestor probleme trebuie să se aplece cei care comentează”, a spus Mircea Lucescu.

