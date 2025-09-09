După două victorii și două înfrângeri în primele patru meciuri din actuala campanie de calificare la Mondialul din 2026, România lui Mircea Lucescu ocupă doar locul 3 în grupă și joacă în Cipru marți, de la ora 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Este un meci de totul sau nimic din perspectiva calificării la Mondial direct din grupă, având în vedere că România mai are șansa participării în barajul pentru CM 2026 din postura de câștigătoare a Ligii C din Liga Națiunilor.

Astăzi la prânz selecționerul Mircea Lucescu a anunțat cei 23 de tricolori aleși pentru meciul din Cipru:

