După două victorii și două înfrângeri în primele patru meciuri din actuala campanie de calificare la Mondialul din 2026, România lui Mircea Lucescu ocupă doar locul 3 în grupă și joacă în Cipru marți, de la ora 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Este un meci de totul sau nimic din perspectiva calificării la Mondial direct din grupă, având în vedere că România mai are șansa participării în barajul pentru CM 2026 din postura de câștigătoare a Ligii C din Liga Națiunilor.
Astăzi la prânz selecționerul Mircea Lucescu a anunțat cei 23 de tricolori aleși pentru meciul din Cipru:
O veste proastă pentru fanii tricolorilor
”Mesaj pentru suporterii români din Cipru!
Echipa națională a României va pleca în țară imediat după meciul pe care îl va disputa la Nicosia, în această seară, fără a se mai întoarce la hotelul din Larnaca, unde este cazată”, a precizat în această dimineață FRF pe site-ul oficial.
Programul complet și clasamentul din grupa României din preliminariile CM 2026
Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55′, Kakoulli 86′), ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1 (Gigović 14′)
Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1 (Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), San Marino – ROMÂNIA 1-5 (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5)
Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0 (Džeko 66′), Austria – ROMÂNIA 2-1 (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′)
Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0 (Tănase 43′, Man 45+2′), San Marino – Austria 0-4 (Arnautović 3′, 15′, Gregoritsch 11′, Baumgartner 27′)
Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0 (Sabitzer 54′-pen.), San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 (Tahirović 21′, Džeko 70′, 72′, Baždar 81′, Alajbegović 85′, Mujakić 90′)
Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)
CLASAMENT
ECHIPĂ M V E Î G P
1. Bosnia-Herțegovina 4 4 0 0 10-1 12
2. Austria 3 3 0 0 7-1 9
3. ROMÂNIA 4 2 0 2 8-4 6
4. Cipru 4 1 0 3 3-5 3
5. San Marino 5 0 0 5 1-18 0
* Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.