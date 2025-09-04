De altfel, evoluția din meciul cu U Cluj i-a făcut pe cei de la LPF să-l aleagă pe Marian în echipa ideală a etapei a cincea.

Crescut în fotbalul britanic, fundașul stânga Bogdan Marian (20 de ani) a impresionat în acest debut de sezon la Petrolul Ploiești, pentru care a reușit și un gol spectaculos în egalul 1-1 cu U Cluj din Superligă.

Din informațiile Sport.ro, fostul jucător al celor de la Watford se află acum în atenția a două echipe din străinătate, una din Championship (liga a doua engleză) și cealaltă din Scottish Premiership.

Aflat sub contract cu Petrolul din vara anului trecut, Marian este tentat să revină în fotbalul britanic, acolo unde s-a remarcat printr-o poveste atipică, prezentată în exclusivitate de Sport.ro în octombrie 2022.

În plus, fotbalistul are dublă cetățenie, română și engleză, astfel că nu ar exista piedici administrative în cazul unui eventual transfer.

Bogdan Marian, portar în Premier League și reprofilat extremă la 17 ani, a dat 6 goluri și 2 pase de gol într-un singur meci



În urmă cu aproape trei ani, Sport.ro publica în exclusivitate povestea tânărului fotbalist român Bogdan Marian.

Portar în lotul de Premier League al lui Watford în sezonul 2021-2022 (pe lista adițională la echipa de seniori), el a fost reprofilat la 17 ani pe postul de extremă stânga la formația de tineret a clubului englez în sezonul 2022-2023, când a înscris 6 goluri și dat 2 pase decisive într-un meci câștigat cu 8-1 de Tring Athletic, unde era împrumutat!

După un deceniu în care a fost legitimat la Watford, Marian, care este născut în Baia Mare, a revenit în România în 2023, când a semnat cu FC Voluntari, de unde s-a transferat anul trecut la Petrolul.

VIDEO cu golul înscris de Bogdan Marian în U Cluj - Petrolul Ploiești 1-1

