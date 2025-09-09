NEWS ALERT Dacă nu califică naționala la Mondial, demisionează: ”A spus-o clar”! Anunțul-șoc de astăzi

Dacă nu califică naționala la Mondial, demisionează: "A spus-o clar"! Anunțul-șoc de astăzi CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Austria, Bosnia și România luptă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Germanul Ralf Rangnick va demisiona din funcţia de selecţioner al echipei Austriei dacă va rata calificarea la Cupa Mondială de fotbal din 2026, a declarat şeful consiliului de supraveghere al Federaţiei austriece, Josef Proell, marţi, citat de DPA.

''Dacă nu va reuşi, nu va mai continua. A spus-o clar'', a declarat Proell pentru APA, înaintea meciului de marţi, cu Bosnia-Herţegovina, dintr-o grupă preliminară din care face parte şi România.

Austria, 3 meciuri și 3 victorii vs Bosnia, 4 meciuri și 4 victorii

Austria a câştigat cele trei meciuri din grupă şi se află la trei puncte de liderul Bosnia-Herţegovina, care are maximum din patru meciuri.

Câştigătoarea grupei se califică direct la CM 2026, iar echipa clasată pe locul al doilea mai are o şansă prin intermediul barajelor din primăvară, pentru care Rangnick va fi de asemenea disponibil.

Proell a spus că Rangnick are contract până la Cupa Mondială din SUA, Canada şi Mexic, iar acest lucru nu s-a schimbat. Tehnicianul german pregăteşte echipa Austriei din 2022.

''Concentrarea este pe un succes în săptămânile viitoare, pentru a îndeplini obiectivul'', a subliniat Proell, conform Agerpres.

Austria, ca România: nu a mai jucat la vreun Campionat Mondial din 1998

Austria a jucat ultima oară la o Cupă Mondială în 1998, ca şi România, iar Rangnick a spus că echipa poate face ''un pas uriaş'' cu o victorie în Bosnia.

România are 6 puncte din patru meciuri şi va juca marţi cu echipa Ciprului, la Nicosia.

