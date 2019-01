DACIA investeste 100 de milioane in fabrica de la Mioveni! Ce model a ajuns la capacitate MAXIMA de productie

Dacia nu mai face fata cererilor si a decis sa extinda fabrica de la Mioveni.

Dacia Duster e cel mai bine vandut SUV din Europa, iar fabrica de la Mioveni va fi marita pentru a putea face fata cererii, anunta seful Dacia Renault, Christophe Dridi.

"Noua versiune Dacia Duster s-a dovedit a fi un mare succes si suntem foarte mandri de acest produs. Fabrica din Romania lucreaza la capacitate maxima, iar din acest motiv vom mari productia cu 15% in urmatorii doi ani. Dacia produce 1100 de Duster din totalul de 1400 de masini pe zi. Fiecare linie de productie este la capacitate maxima. Investivia in fabrica de la Mioveni este de 100 de milioane de euro, din care 25 de milioane sunt ajutor de la stat. Toate liniile de productie vor fi extinse", a anuntat Christophe Dridi intr-o conferinta de presa.

Dacia angajeaza 300 de oameni in urmatorii doi ani, a mai anuntat seful Dacia Europa. "Dacia se vinde in 44 de tari, dar Romania nu e singura tara care produce masini Dacia. Sunt 11 fabrici care pot produce masini cu sigla Dacia, dar Romania e tara de origine. Pentru ca Romania sa ramana in centrul acestui succes, trebuie sa ne intarim lantul de acces gloval, de la design, pana la productie, logistiica si vanzari, la fel cum trebuie sa ne marim capacitatea de productie si sa atragem furzniorii", a explicat el.

Roborizarea procesului de productie va ajunge la 20% pana in 2020 in fabrica Dacia de la Mioveni. "In acest moment, roborizarea este de 10%", a spus Dridi. Pana in 2021, productia de masini Dacia la Mioveni va ajunge la 406.000 masini pe an!