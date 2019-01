Renault-Dacia a lansat o masina noua la inceput de an! Cum arata Logan Stepway, in ce tara se vinde si de la ce pret pleaca

Renault a lansat o masina special pentru piata rusa! Logan Stepway pleaca de la 8.000 de euro si se vinde doar in Rusia deocamdata.

Logan Stepway s-a lansat in aceasta luna pe piata rusa! Masina, model brevetat de uzina Dacia, se vinde sub marca Renault la Moscova si in celelalte orase ale Rusiei.

Pretul lui Logan Stepway pleaca de la 8.000 de euro.

Masina are o garda la sol de 195 mm, fiind apropiata de cea a modelului Duster.

Noul Logan este dotat cu lumini de zi cu LED si beneficiaza de ornamentele specifice gamei Stepway.

Potrivit specificatiilor tehnice, Loganul Stepway dispune de o baterie cu capacitate crescuta, pentru ca pornirile sa fie cat se poate de sigure la temperaturile scazute specifice zonei de est a Rusiei.