Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită

Federația Română de Fotbal „tremură“. Nu din cauza emoțiilor calificării pentru Mondialul din 2026, ci din cauza ultimelor vești care vin în privința lui Mircea Lucescu.

Pe de altă parte, era clar că FRF va avea nevoie de un plan pe termen lung, pentru banca naționalei, în condițiile în care „Il Luce“ va împlini 81 de ani, în iulie. În contextul actual, poate fi nevoie ca aceste planuri să fie puse deja în mișcare.

Edward Iordănescu și Gheorghe Hagi, variantele FRF pentru postul de selecționer

Firește, cel mai fericit final pentru situația actuală ar fi ca Mircea Lucescu să se facă bine și să-și reia activitatea.

Pe de altă parte, dacă scenariu nu va fi posibil și selecționerul va dori să renunțe, mai ales la insistența medicilor, atunci federația va avea două variante pentru banca tricolorilor. Vorbim despre Edward Iordănescu (47 de ani) și Gheorghe Hagi (60 de ani). Amândoi sunt liberi de contract.

