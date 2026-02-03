Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită

Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită Nationala
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pregătirea barajului cu Turcia, primul de calificare pentru Cupa Mondială, a fost lovită de o situație neplăcută și neprevăzută.

TAGS:
Mircea Lucescuedward iordanescuedi iordanescuGheorghe HagiRazvan Burleanu
Din articol

Federația Română de Fotbal „tremură“. Nu din cauza emoțiilor calificării pentru Mondialul din 2026, ci din cauza ultimelor vești care vin în privința lui Mircea Lucescu.

Pe de altă parte, era clar că FRF va avea nevoie de un plan pe termen lung, pentru banca naționalei, în condițiile în care „Il Luce“ va împlini 81 de ani, în iulie. În contextul actual, poate fi nevoie ca aceste planuri să fie puse deja în mișcare.

Edward Iordănescu și Gheorghe Hagi, variantele FRF pentru postul de selecționer

Firește, cel mai fericit final pentru situația actuală ar fi ca Mircea Lucescu să se facă bine și să-și reia activitatea.

Pe de altă parte, dacă scenariu nu va fi posibil și selecționerul va dori să renunțe, mai ales la insistența medicilor, atunci federația va avea două variante pentru banca tricolorilor. Vorbim despre Edward Iordănescu (47 de ani) și Gheorghe Hagi (60 de ani). Amândoi sunt liberi de contract. 

Varianta readucerii lui Edi Iordănescu are foarte multe plusuri. Acesta a lucrat până relativ de curând la echipa națională, finalizându-și mandatul după Euro 2024.

Iordănescu are, așadar, atuul de a cunoaște foarte bine lotul actual. De asemenea, sub comanda sa, România a obținut niște rezultate foarte bune. În fine, Iordănescu e în relații bune cu Burleanu și compania, așa că părțile ar ajunge ușor la un acord.

Varianta Gheorghe Hagi vine cu dezavantajul că acesta ar ezita să zică „Da“ unei reveniri pe banca naționalei înaintea unui baraj. Explicația e simplă. Precedentul mandat de selecționer al lui Hagi s-a încheiat după barajul de tristă amintire cu Slovenia pentru Mondialul din 2002. Atunci, după 1-2 la Ljubljana și 1-1 la București, tricolorii au stat acasă.

Hagi a spus mereu, ba răspicat, ba printre rânduri, că nu mai vrea să preia echipa națională din mers. 

Deocamdată însă, FRF așteaptă după Mircea Lucescu. Iar orice decizie vizavi de situația băncii tehnice e în stand-by până vom afla cum va evolua starea de sănătate a actualului selecționer.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
ARTICOLE PE SUBIECT
Mircea Lucescu, internat din nou de urgență la spital! Ce s-a întâmplat
Mircea Lucescu, internat din nou de urgență la spital! Ce s-a întâmplat
Edward Iordănescu a aflat decizia arabilor: „Clubul nostru face următorul anunț“
Edward Iordănescu a aflat decizia arabilor: „Clubul nostru face următorul anunț“
Edi Iordănescu este optimist înainte de Turcia - România: „Nu este o echipă perfectă!”
Edi Iordănescu este optimist înainte de Turcia - România: „Nu este o echipă perfectă!”
ULTIMELE STIRI
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
eSuperliga, prima ligă oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, revine în martie cu un nou sezon
eSuperliga, prima ligă oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, revine în martie cu un nou sezon
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
Joao Paulo, prima reacție după ce a semnat cu FCSB
Joao Paulo, prima reacție după ce a semnat cu FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

Polonezii anunță transferul la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Polonezii anunță transferul la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”

Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”

Ana Bărbosu, mesaj pentru Jordan Chiles după scandalul medaliei olimpice

Ana Bărbosu, mesaj pentru Jordan Chiles după scandalul medaliei olimpice



Recomandarile redactiei
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Joao Paulo, prima reacție după ce a semnat cu FCSB
Joao Paulo, prima reacție după ce a semnat cu FCSB
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
Dorin Rotariu, încă un gol de colecție în Turcia! Iğdır a nenorocit-o pe Antalyaspor în Cupă
Dorin Rotariu, încă un gol de colecție în Turcia! Iğdır a nenorocit-o pe Antalyaspor în Cupă
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
"Eu nu cred!" Reacția lui Victor Becali când a auzit că "Il Luce" l-a sunat pe Edi Iordănescu pentru a-l convinge să revină la națională
"Eu nu cred!" Reacția lui Victor Becali când a auzit că "Il Luce" l-a sunat pe Edi Iordănescu pentru a-l convinge să revină la națională
Dănuț Lupu este convins: "Gică nu va reuși niciodată să facă ce a făcut Edi!"
Dănuț Lupu este convins: "Gică nu va reuși niciodată să facă ce a făcut Edi!"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Cristi Manea, mesaj dur către Edi Iordănescu, după ce a fost lăsat acasă la EURO 2024: „Putea să facă o excepție!”
Cristi Manea, mesaj dur către Edi Iordănescu, după ce a fost lăsat acasă la EURO 2024: „Putea să facă o excepție!”
CITESTE SI
Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

stirileprotv Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!