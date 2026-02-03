Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită

Federația Română de Fotbal „tremură“. Nu din cauza emoțiilor calificării pentru Mondialul din 2026, ci din cauza ultimelor vești care vin în privința lui Mircea Lucescu.
Pe de altă parte, era clar că FRF va avea nevoie de un plan pe termen lung, pentru banca naționalei, în condițiile în care „Il Luce“ va împlini 81 de ani, în iulie. În contextul actual, poate fi nevoie ca aceste planuri să fie puse deja în mișcare.
Edward Iordănescu și Gheorghe Hagi, variantele FRF pentru postul de selecționer
Firește, cel mai fericit final pentru situația actuală ar fi ca Mircea Lucescu să se facă bine și să-și reia activitatea.
Pe de altă parte, dacă scenariu nu va fi posibil și selecționerul va dori să renunțe, mai ales la insistența medicilor, atunci federația va avea două variante pentru banca tricolorilor. Vorbim despre Edward Iordănescu (47 de ani) și Gheorghe Hagi (60 de ani). Amândoi sunt liberi de contract.
Varianta readucerii lui Edi Iordănescu are foarte multe plusuri. Acesta a lucrat până relativ de curând la echipa națională, finalizându-și mandatul după Euro 2024.
Iordănescu are, așadar, atuul de a cunoaște foarte bine lotul actual. De asemenea, sub comanda sa, România a obținut niște rezultate foarte bune. În fine, Iordănescu e în relații bune cu Burleanu și compania, așa că părțile ar ajunge ușor la un acord.
Varianta Gheorghe Hagi vine cu dezavantajul că acesta ar ezita să zică „Da“ unei reveniri pe banca naționalei înaintea unui baraj. Explicația e simplă. Precedentul mandat de selecționer al lui Hagi s-a încheiat după barajul de tristă amintire cu Slovenia pentru Mondialul din 2002. Atunci, după 1-2 la Ljubljana și 1-1 la București, tricolorii au stat acasă.
Hagi a spus mereu, ba răspicat, ba printre rânduri, că nu mai vrea să preia echipa națională din mers.
Deocamdată însă, FRF așteaptă după Mircea Lucescu. Iar orice decizie vizavi de situația băncii tehnice e în stand-by până vom afla cum va evolua starea de sănătate a actualului selecționer.