eSuperliga, prima ligă oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, revine în martie cu un nou sezon

După un prim sezon care a marcat un moment istoric pentru esports-ul din România și a demonstrat potențialul uriaș al competițiilor de fotbal virtual, eSuperliga, competiția oficială de EA SPORTS FC™ afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) și EA SPORTS, revine în martie 2026, cu un nou format . Cele 16 cluburi ale Superligii României vor fi din nou reprezentate de cei mai valoroși jucători de EA FC din țară, pregătiți să concureze pentru trofeu, premii și calificarea la campionatele mondiale și europene.

Calificări la competiții internaționale de prestigiu

Și anul acesta, cei mai buni jucători din eSuperliga vor avea un loc asigurat în cadrul FC Pro World Championship Play-ins și eChampions League Group Stage conectând, astfel, scena esports-ului românesc la competiții internaționale de prestigiu marca EA SPORTS.

Sezonul 1: un debut de succes unde Universitatea Craiova a fost încoronată campioană

Primul sezon al eSuperligii a demonstrat interesul ridicat pentru esports în România și capacitatea competiției de a crea momente memorabile. Cele 16 evenimente organizate în 12 orașe au adus fotbalul virtual mai aproape de comunități diverse, atrăgând peste 30.000 de participanți și generând online 27 de milioane de vizualizări și peste 150.000 de interacțiuni. Marea finală de la Circul Metropolitan București a reunit peste 2.000 de fani și a oferit 17 meciuri intense pe parcursul a 16 ore.

Competițional, sezonul a fost strâns. Răzvan Puiu (Universitatea Craiova) a încheiat pe primul loc, câștigând eSuperliga, eSupercupa, calificarea în eChampions League și FC Pro World Championship. La doar două puncte în spate s-a clasat reprezentantul Rapidului, iar locul al treilea a revenit jucătorului Sepsi OSK.

Sezonul inaugural al eSuperligii a reprezentat o inițiativă remarcabilă menită, printre altele, să aducă fotbalului românesc o perspectivă nouă, conectând sportul cu o generație mai tânără de fani prin intermediul esports. „Jucătorii de EA FC care și-au reprezentat echipele favorite din Superligă au reușit să adauge intensitate și emoție fiecărui meci.”, a declarat Constantin Stătescu, reprezentant al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Despre eSuperliga

eSuperliga este competiția oficială de esports a Superligii de Fotbal a României, creată pentru a uni pasiunea pentru fotbal cu energia și creativitatea din esports. eSuperliga oferă jucătorilor români oportunitatea de a concura la cel mai înalt nivel în EA SPORTS FC 26, reprezentând cluburi de tradiție ale Superligii și având șansa de a lua parte la cele mai mari competiții internaționale.

