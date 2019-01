Volkswagen a anuntat primul concurent pentru Dacia! Cum arata Golf Light, masina low cost germana. FOTO

Dacia domina cu autoritate segmentul masinilor low-cost.

Cea mai ieftina masina de pe piata nu are adversar! Detinuta de Renault, Dacia s-a impus in multe tari din Europa si chiar si pe alte continente, cu masinile simple si accesibile, fara sa aiba un rival adevarat.

Volskwagen e gata sa intre serios in concurenta cu uzina de la Mioveni prin noul Golf Light, o masina accesibila, pozitionata intre o Dacia bine echipata si un model Skoda de baza, scrie revista Auto Bild.

Noul Volksgwane Golf Light este destinati tinerilor aflati la prima masina, pensionarilor si oamenilor cu venituri modeste. In acest moment, doar Up! indeplineste aceste cerinte din oferta Volkswagen, un model de dimensiuni prea reduse insa. Urmatoarea versiune a masinii va fi oricum 100% electrica, astfel ca nemtii au decis sa lanseze o masina noua.

Golf Light va avea dimensiunile unui Polo, cu un design retro de la prima varianta Golf ce imbina elemente moderne de pe modelele existente VW. Un motor de 1.0 litri in trei cilindri pe benzina si o cutie manuala in cinci trepte sunt asteptate in ofertele de baza, desi nici o cutie DSG nu este exclusa.

La interior apare plasticul tare si dispar multe din elementele digitale cu care Volskwagen si-a obisnuit clientii pana acum.

"Volkswagen fura din clientii dacia cu noul Golf Light", e previziunea facuta de presa internationala. Momentan nu exista si o data de lansare.

Anul 2019 este unul foarte important pentru Volkswagen. Apare noul Golf 8, "cel mai important si recunoscut model al Volkswagen in ultimii 40 de ani", dupa cum anunta uzina de la Wolfsburg.