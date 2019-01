Dacia a anuntat prima lansare din 2019. Cum se schimba cel mai vandut model

Dacia a a lansat motoare noi pentru Sandero Stepway, cel mai bine vandut model din Europa.

Sandero Stepway va are de acum doua variante noi, Essential si Comfort. Prima varianta are motor de 1.0 litri in trei cilindri ce dezvolta 70 de cai si consuma 5.4 l/100 km. Pretul de pornire este de 9900 de euro.

A doua variante, Blue dCi 95 are motor de 1.5 litri diesel in patru cilindri ce dezvolta 90 de cai si consuma 6.7 l/100 km. Pretul de pornire pentru aceasta varianta este de 13.900 de euro.

Ambele variante Dacia Sandero Stepway indeplinesc noile cerinte WLTP de emisii, 124g/km pentru versiunea Essential, respectiv 103g/km pentru varianta Comfort.

Dacia mai are in oferta pentru Sandero Stepway un motor TCe 90 turbo de 0.9 litri in trei cilindri ce dezvolta 85 de cai si are emisii de 127g/km. Pretul de pornire este de 11.000 de euro.

Versiunea Acces nu mai este disponibila, iar varianta Essential devine acum cea de baza. Ea are in dootare DAB Radio, Blueetooth, geamuri electrice in fata, aer conditionat si jante de 16 inci.

In versiunea Comfort mai gasim MediaNAV, Apple CarPlay si AndriodAuto, cruise control, senzori de parcare si geamuri electrice in spate.

Noile modele SSandero Stepway sunt disponibile din februarie 2019.