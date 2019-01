Dacia pregateste o noua lovitura! Cat costa noul Duster pe GPL

Dacia ofera o alternativa celor satui de preturile mari de la combustibil.

Pentru inceput, doar pe piata din Franta, insa masina poate ajunge in toata Europa in scurt timp, inclusiv in Romania. Chiar si grupul Volkswagen a anuntat ca masinile pe GPL vor avea un loc important din 2019 in oferta producatorului german. Gazul lichefiat nu polueaza la fel de mult si costa mult mai putin decat benzina sau motorina.

Dacia lanseaza noul Duster cu instalatie de GPL direct din fabrica, insa momentan doar in Franta. Costul unui asemenea model este de aproximativ 20.000 de euro. Modelul de baza Duster porneste de la 14.000 de euro. Dacia poate da lovitura cu Duster GPL in Franta, acolo unde sunt proteste masive in ultima perioada din cauza scumpirii accizelor la combustibil.

Doar in 2007 a mai avut Dacia masini pe GPL in oferta, cu Logan berlina si MCV, iar in 2009 s-a incercat varianta GPL pentru Sandero.

Multi proprietari de Logan aleg sa-si instaleze butelie de GPL pe masini, iar statul roman estimeaza ca 5% din totalul masinilor din Romania si dotate cu instalatie de gaz lichefiat. Pentru GPL nu sunt accize in Romania in acest moment.

Dacia ofera din 2019 pentru noul Duster si o noua motorizare pe benzina de 1.3 litri ce produce intre 130 si 150 de cai. Motorul a fost construit de Renault in colaborare cu Daimler si este mult mai economic.