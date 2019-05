Dacia Duster are un frate mai mare. Cum arata Arkana, noul SUV de la Renault. FOTO

Renault a lansat oficial noul SUV Arkana.

Arkana e noul SUV lansat de Renault in Rusia, insa francezii au planuri pentru extinderea masinii la nivel international.

Renault a fost prezentat initial anul trecut la Salonul Auto de la Moscova, iar acum au aparut primele imagini si informatii cu modelul de serie ce urmeaza sa fie disponibil in Rusia.

Arkana este un SUV compact considerat o alternativa mai ieftina pentru BMW X4. Modelul francezilor e dotat cu ecran touch de 8 inci, sistem multimedia Easy-link, sistem audio Bose si trei moduri de condus: Eco, Sport si MySense.

Singura variante de motorizare prezentata pana acum este un motor benzina TCe de 1.33 litri dezvoltat in parteneriat cu Daimler ce genereaza 150 de cai putere, disponibil de anul acesta si pe Duster.

Renault nu a anuntat si pretul, insa presa de specialitate anunta un pret de pornire intre 20 si 22.000 euro.

Brandul Dacia nu exista in Rusia, astfel ca modelul Arkana este vandut sub sigla Renault. Dar exista posibilitatea ca masina sa fie adus in Europa sub sigla Dacia.



VEZI IMAGINI CU NOUL SUV ARKANA IN GALERIA FOTO