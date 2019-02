Dacia, primele imagini pe sosea cu noul model ce va fi lansat in toamna! FOTO SPION

Dacia relanseaza Sandero in acest an!

Dacia Sandero a ajuns in faza testelor pe sosele publice. Astfel, incep sa apar si imagini cu noul model de la Dacia, camuflat insa.

Dacia pregateste relansarea celui mai vandut model al sau in aceasta toamna, la Salonul Auto de la Frankfurt.

Pana acum presa auto a aflat ca noul model Dacia Sandero va avea un design absolut nou si va fi bazat pe noua platforma CMF a Aliantei Renault NIssan, versiunea ieftina pentru segmentul B0. Modelul urmeaza sa fie lansat in toamna, iar in showroom-uri va ajunge din 2020.

Sunt speculatii intense legate de viitorul versiunii Stepway, care ar putea sa fie transformata in model separat ca o versiune mai ieftina a Renault Captur. Exista si o varianta in care Sandero va fi disponibila in continuare cu versiunea Stepway si Dacia sa lanseze si un model nou, asemanator cu Captur.

In materie de motorizare, Sandero va avea un motor mic, de 1.0 litri TCe, dar si noile diesel AdBlue de 1.5 litri si 1.3 TCe. Sandero va fi mai lung, de 4.3m, cu portbagaj mai spatios.

Exista deja si cateva simulari pe internet despre cum va arata masina pe sosele din 2020.

VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO