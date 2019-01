Probleme la Dacia: recheama in service peste 13.000 de masini! Defectiunea majora descoperita

Dacia urmeaza sa cheme in service peste 13.000 de masini.

Mai exact, 13.300 de masini vor fi rechemate in service dupa ce s-a descoperit o defectiune importanta la airbag-ul soferului.

Sunt vizate modelele Logan, Lodgy si Dokker, potrivit Automarket. Conform sursei citate, printre modelele ce urmeaza a fi rechemate in service se numara si unele masini din a doua generatie Logan, cel mai vandut model din Romania.

"S-a identificat ca, in situatii exceptionale in care este necesara declansarea airbag-ului, exista riscul ca acesta sa functioneze in mod necorespunzator", se arata in informarea constructorului roman. Anuntul a fost publicat si pe site-ul ANPC.

Dacia anunta ca inlocuirea airbag-ului va fi gratuita si va dura aproximativ 50 de minute. Soferii vor primi notificari din partea Dacia pentru a se programa si prezenta la service-urile din reteaua Dacia.