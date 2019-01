Dacia lanseaza electrica "SOCANT DE IEFTINA!" Cand apare masina asteptata de toata lumea

Masinile electrice sunt viitorul industriei auto!

Dacia se aliniaza la noul trend mondial: masinile electrice, insa nu o face oricum, ci cu modele la fel de ieftine cu care a cucerit lumea in ultimii ani.

Multi se plang de pretul mare al masinilor electrice, dar Dacia poate rezolva in scurt timp aceasta problema. Anul 2019 va fi colosal pentru masinile electrice, cu multi producatori pregatiti sa lanseze modele noi electrice, cu autonomie marita si la preturi mai accesibile. Insa chiar si asa, masinile electrice nu sunt ieftine, "problema" pe care Dacia vrea s-o rezolve in cel mai scurt timp.

Chiar de anul acesta, cand putem vedea deja cum va arata prima Dacia electrica. In 2017, presedintele Dacia Europa anunta ca Dacia "va ramane socant de ieftina, nu o sa ne schimbam brandul nici cand vien vorba de masini electrice", a spus Jean Christophe Kugler.

"O sa beneficiem de puterea Aliantei cu tehnologie testata deja, care o sa ajunga si pe Dacia. O sa avem toata tehnologia electrica la dispozitie. Asta inseamna sa faci parte dintr-o alianta mare, atunci cand ai nevoie de o tehnologie, o ai. Nu avem nevoie sa negociem", a mai spus el.

Dacia va imprumuta tehnologia folosta deja cu succes de Renault pe modele precum Zoe, cel mai vandut vehicul electric in lume.

Daily Express scrie ca un model Dacia electric 100% va fi scos pe piata cel mai probabil in 2020/2021, insa 2019 este anul in care putem deja sa vedem cum va arata acesta. Masina va fi construita pe o platforma noua, nu pe platofma veche de la Clio asa cum se intampla cu restul masinilor Dacia.

Potrivit jurnalistilor britanici, prima versiune de masina Dacia electrica va avea baterie cu autonomie de aproximativ 160 de kilometri si pret accesibil, ceea ce inseamna ca va fi o masina ideala pentru activitatile de zi cu zi, mersul la serviciu si cumparaturi, transportat copii la scoala.