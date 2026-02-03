Odată cu FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0 de luni seara, s-a încheiat etapa cu numărul 24 din Superliga României.

Ca de obicei, Liga Profesionistă de Fotbal a publicat pe site-ul oficial echipa ideală a ultimei runde.

PORTAR

Alexandru Buzbuchi (Farul Constanța) – A avut șapte intervenții decisive prin care a făcut diferența în teren.

FUNDAŞI

David Maftei (Farul Constanța) – Tânărul fundaș de bandă dreapta al dobrogenilor a marcat pentru prima dată în SuperLiga României

Diego Zivulic (Oțelul Galați) - Experimentatul fundaș croat a fost ca un zid în fața atacurilor adverse. Fără greșeală.

Iulian Cristea (Universitatea Cluj) – O prestație ireproșabilă! Bonus: a pasat decisiv pentru primul gol reușit de clujeni.

Din Alomerovic (UTA Arad) – Fără greșeală în defensivă și periculos de fiecare dată când a urcat în atac. A oferit o pasă de gol foarte bine executată.

MIJLOCAŞI

Ionuț Vînă (Farul Constanța) - A înscris pentru a șasea oară în ediția curentă și a ajuns la 20 de goluri marcate în principala competiție internă. Trece, se pare, prin cea mai bună perioadă din carieră.

Ovidiu Bic (Universitatea Cluj) – A controlat centrul terenului. A făcut unul dintre cele mai bune meciuri din acest sezon.

Juri Cisotti (FCSB) – A înscris un gol foarte important pentru roș-albaștri, care rămân în lupta pentru play-off.

ATACANŢI

Andrei Cordea (CFR 1907 Cluj) – A făcut un meci perfect! Două goluri și o pasă decisivă.

Alibek Aliev (CFR 1907 Cluj) – S-a integrat perfect în sistemul gândit de Daniel Pancu. Gol, pasă decisvă și penalty scos.

Christ Afalna (FC Hermannstadt) – A marcat primele goluri în tricoul sibienilor chiar în poarta fostei sale echipe.

ANTRENORUL ETAPEI

Cristiano Bergodi (Universitatea Cluj - foto) – Studenții clujeni au izbutit o victorie mare în Giulești, succes care-i apropie de atingerea obiectivului, calificarea în play-off.

Info: LPF

