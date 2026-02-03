Pentru acest transfer, Becali va plăti 600.000 de euro. Suma ar urma să se ridice la 1,2 milioane de euro, după o condiție impusă de moldoveni și acceptată de finanțatorul FCSB-ului.



Mai exact, Oțelul ar urma să primească banii de la FIFA pentru participarea lui Joao Paulo la Cupa Mondială din vară, cu naționala Insulelor Capului Verde, chiar dacă jucătorul o să aparțină de FCSB în vară.



Joao Pualo, prima reacție după ce a semnat cu FCSB



După ce a fost prezentat la FCSB, Joao Paulo a transmis un mesaj pentru fostul său club pe rețelele de socializare.



”Închei un capitol foarte important din cariera mea astăzi. Momente foarte speciale pe care le-am petrecut la acest club



Mulțumesc tuturor celor care au luat parte la ele. Hai, Oțelul”, a transmis mijlocașul, pe rețelele de socializare.



Mijlocașul central, care poate juca și pe postul de fundaș stânga, ar putea debuta la FCSB în runda următoare, contra lui FC Botoșani, joi, de la 20:30.



FCSB, în această perioadă de mercato:



Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Ofri Arad (Kairat Almaty / liber de contract), Andre Duarte (Ujpest / liber de contract), Joao Paulo (Oțelul Galați / 600.000 de euro)

Reveniri după împrumuturi - David Popa (Poli Iași), Matyas Laszlo (ASA Tg. Mureș)

Plecări - Adrian Șut (Al Ain / 2 milioane de euro), Denis Alibec (Farul / gratis), David Kiki (Farul / gratis), Malcom Edjouma (contract terminat), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia / împrumutat), Robert Necșulescu (Chindia / împrumutat)

