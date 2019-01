Surpriza uriasa: Dacia a lansat un nou Duster! Traian Basescu a primit primul model. FOTO

Dacia a lansat noul Duster Charisma.

Dacia Duster a ajuns la a doua generatie in 2018, iar in 2019 Dacia propune deja si o editie speciala. Se numeste Charisma si devine versiunea de top a celui mai ieftin SUV din Europa.

Dacia Duster Charisma poate fi comandata in culoarea "Fusion Red", aflata atat la exterior cat si in tapiterie si cateva ornamente din bord. Charisma vine si cu jante din aliaj de 17 inci, pachetul "Look" pentru exterior si camera video pentru marsarier.

Dacia mai propune si o varianta "Highland Gray" pentru cei care nu doresc noua nuanta de rosu.

Climatizarea are reglare automata, iar unitatea multimedia vine si cu sistem de navigatie. Charisma are scaune din fata incalzite, iar volanul si schimbatorul sunt din piele. Duster Charisma propune in premiera si sistemul de pornire si acces fara cheie.

Primul mode Dacia Duster Charisma i-a fost livrat fostului presedinte Traian Basescu.

