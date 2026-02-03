Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare"

FRF transmite că Mircea Lucescu este internat în spital și "urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate". Federația a negat zvonul potrivit căruia s-ar fi pus problema transferului selecționerul la un alt spital.

"Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă.



Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate.



Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată", a transmis FRF.

Mircea Lucescu a transmis și el un mesaj prin intermediul FRF: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație".