Cazul greu de înțeles al vedetei Craiovei: bun pentru Superligă, spectator de lux în Europa. Greșește Coelho?

Campioana Superligii s-a întors învinsă din Bulgaria după un meci modest pe plan ofensiv, cu multe carențe în apărare, genul de partidă în care nici fotbaliștii de atac, nici Filipe Coelho nu au fost inspirați.

Conduși cu 1-0 la pauză și cu portarul Laurențiu Popescu nevoit să intervină decisiv la alte ocazii ale gazdelor, "juveții" au încercat să repare situația în partea a doua a meciului, însă niciuna dintre schimbările lui Coelho nu a adus impactul dorit, cu Nsimba, Heriberto Tavares, Băluță și Teles incapabili să revitalizeze linia ofensivă.

David Matei, ignorat total în Europa

Fără Al Hamlawi, accidentat, antrenorul portughez îi mai avea pe banca de rezerve ca opțiuni ofensive pe David Matei și Luca Băsceanu, însă a preferat să nu apeleze la niciunul dintre cei doi tineri jucători. Pentru David Matei, semnalul e unul dureros: tehnicianul care-i oferă încredere în Superliga nu se bazează pe el în meciurile care contează cu adevărat!

Titular indiscutabil în competiția internă, unde bifează regula Under 21 și e considerat printre cei mai buni tineri ai campionatului, Matei a fost forțat de Gică Hagi la echipa națională, însă tânăra sa carieră duce lipsa unei componente importante. Tânărul mijlocaș ofensiv adus de la Steaua nu a debutat încă în competițiile europene.

Chiar dacă Matei s-a integrat perfect în mecanismul lui Coelho, lusitanul îl vede drept o soluție viabilă doar în Superligă, unde e obligat să-l joace pentru a acoperi regula Under 21. Miercuri, Coelho a apelat la Heriberto Tavares, un jucător nou, fără relații de joc cu coechipierii săi, pentru a-l înlocui pe Ștefan Baiaram. Apoi l-a trimis în teren pe Teles în locul lui Etim, uitându-l pe bancă pe Matei, omul care joacă săptămână de săptămână alături de colegi în Superligă.

Sâmbătă, contra lui Dinamo, Matei e așteptat să revină în echipa de start. Va aduce cu el entuziasmul vârstei și calitatea individuală de necontestat, însă va intra cu moralul afectat de mesajul primit la Sofia.