Schjelderup, al șaptelea transfer al verii pentru Tottenham

Conform informațiilor din presa engleză, Tottenham este foarte aproape să realizeze transferul internaționalului norvegian Andreas Schjelderup, deși impresarii acestuia se aflau în discuții avansate cu AS Roma, iar FC Barcelona cochetase cu aducerea sa. Clubul din Premier League și Benfica Lisabona, actualul sa echipă, ar fi ajuns la un acord pentru suma de 40 de milioane de euro plus bonusuri de performanță.

Norvegianul are mari șanse să înceapă titular noul sezon, în condițiile în care contracandidații săi pe post sunt Manor Solomon (revenit după împrumutul la Fiorentina), Mikey Moore (revenit după împrumutul la Glasgow Rangers) și Wilson Odobert (în recuperare după o ruptură de ligament încrucișat).

În această vară, Tottenham i-a mai transferat pe Sandro Tonali (Newcastle United / 108 mil. euro), Mateus Fernandes (West Ham United / 99 mil. euro), Jan Paul van Hecke (Brighton& Hove Albion / 60 mil. euro), Marcos Senesi (Bournemouth / gratis), Andrew Robertson (Liverpool / gratis) și Martin Dubravka (Burnley / gratis).

Norvegianul a avut probleme legale, la finalul anului trecut

Andreas Raedergard Schjelderup (22 de ani) este născut la Bodo și s-a format la juniorii cluburilor Bodo/Glimt și FCN Youth. La nivel de seniori a evoluat pentru Nordsjaelland (Danemarca / 2021-2023, 2023-2024), Benfica B (2023) și Benfica (Porugalia / 2023, 2024-prezent).

Are 18 selecții și 2 goluri pentru naționala Norvegiei, iar în palmares are Primeira Liga (2022-2023), Taca da Liga (2024-2025) și Supertaca Candido de Oliveira (2023, 2025). Poate evolua ca extremă stânga, mijlocaș stânga și atacant central și este cotat la 40 milioane de euro (Benfica l-a cumpărat cu 9 milioane de euro, în decembrie 2023).

În noiembrie 2025, internaționalul norvegian a fost condamnat în Danemarca la o pedeapsă cu suspendare de 14 zile și un an de probă pentru distribuirea unui videoclip cu conținut sexual explicit în care apar doi minori. Jucătorul și-a recunoscut vina pentru greșeala făcută în urmă cu trei ani și a explicat că a fost "o farsă de foarte prost gust, pe care o regret profund".

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