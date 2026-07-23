OFICIAL FCSB, transfer de ultimă oră ”la pachet”! Cine sunt cei doi jucători

FCSB, transfer de ultimă oră ”la pachet”! Cine sunt cei doi jucători Superliga
SPORT.RO
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Ce se mai întâmplă la gruparea lui Becali.

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FCSBInainte Modeluandrei panaitMario PetreRobert Lupașcu
Din articol

Înainte Modelu, echipă din Liga 3, a anunțat ieri pe site-ul oficial că i-a transferat de la FCSB pe Mario Petre și Andrei Panait:

Andrei Panait și Mario Petre, de la FCSB la Înainte Modelu

”Bun venit in familia ACS Înainte Modelu Mario Petre.

Un călărăsean imbracă tricoul galben-albastru!

Mario este născut in Călarasi in 29.06.2006, evoluează mijlocas central dar pe tranzitie poate trece pe stânga atât mijlocas cât si fundas.

#MarioPetre vine de la FCSB Bucuresti, unde a evoluat la toate grupele de juniori si tineret.

A fost in lotul FCSB U19 pentru UEFA Youth League 2025-2026.

In returul sezonul trecut de play-off a evoluat la SC Popesti-Leordeni unde a si debutat in Liga 3, si a jucat in barajul de promovare pentru Liga 2 chiar impotriva fostei sale echipe din Alba-Iulia.

In sezonul 2024-2025 a evoluat imprumut o perioadă la CSU Unirea Alba-Iulia.

A jucat Finala Cupei României de Tineret 2024-2025 cu FCSB U 18, fiind coleg de echipă cu #AndreiPanait proaspăt modelean.

Andrei Panait a jucat inclusiv la prima echipă a lui FCSB

Bun venit in familia ACS Înainte Modelu Andrei Daniel Panait

Născut in 19.10.2007 #PanaitAndrei evoluează mijlocas central, iar in tranzitie defensivă poate juca mijlocas defensiv dar si fundas pe ambele benzi.

Sezonul trecut a debutat cu succes in SuperLiga Romania #superliga pentru FCSB Bucuresti in meciul din deplasare cu FC Hermannstadt Sibiu si a fost in lot la meciurile cu Dinamo Bucuresti si Fotbal Club Botoșani

Andrei a jucat pentru FCSB U 19 in patru meciuri de UEFA Youth League 2025-2026, in două a fost titular, a marcat un gol si a avut si o pasă de gol”.

Pe lângă cei doi, Înainte Modelu l-a mai adus și pe Robert Lupașcu, mijlocaș adus de la Rapid.

FCSB - Auda în Conference League, astăzi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO

Astăzi, de la ora 20:45, LIVE pe PRO TV și VOYO, FCSB și FK Auda din Letonia se întâlnesc în prima manșă din turul 2 preliminar din Conference League.

Dacă o elimină pe Auda, FCSB va întâlni în turul 3 preliminar câștigătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).

Lotul lui FCSB pentru dubla cu FK Auda (lista A):

Portari

Târnovanu, Udrea

Fundași 

Crețu, Duarte, Dawa, M. Popescu, Radunovic, Labonne

Mijlocași

Oct. Popescu, Gnahore, Arad, Joao Paulo, Cisotti, Stoian

Atacanți

Bîrligea, Fl. Tănase, Miculescu, Politic, Boutoutaou

Antrenor

Marius Baciu

Foto: Sport Pictures, Înainte Modelu

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