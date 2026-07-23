Înainte Modelu, echipă din Liga 3, a anunțat ieri pe site-ul oficial că i-a transferat de la FCSB pe Mario Petre și Andrei Panait:

Andrei Panait și Mario Petre, de la FCSB la Înainte Modelu

”Bun venit in familia ACS Înainte Modelu Mario Petre.

Un călărăsean imbracă tricoul galben-albastru!

Mario este născut in Călarasi in 29.06.2006, evoluează mijlocas central dar pe tranzitie poate trece pe stânga atât mijlocas cât si fundas.

#MarioPetre vine de la FCSB Bucuresti, unde a evoluat la toate grupele de juniori si tineret.

A fost in lotul FCSB U19 pentru UEFA Youth League 2025-2026.

In returul sezonul trecut de play-off a evoluat la SC Popesti-Leordeni unde a si debutat in Liga 3, si a jucat in barajul de promovare pentru Liga 2 chiar impotriva fostei sale echipe din Alba-Iulia.

In sezonul 2024-2025 a evoluat imprumut o perioadă la CSU Unirea Alba-Iulia.

A jucat Finala Cupei României de Tineret 2024-2025 cu FCSB U 18, fiind coleg de echipă cu #AndreiPanait proaspăt modelean.