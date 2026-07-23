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Mijlocaşul Rodrigo Hernandez ''Rodri'', căpitanul selecţionatei de fotbal a Spaniei, noua campioană mondială, va fi supus unei intervenţii chirugicale la spate, iar data revenirii sale pe gazon este deocamdată necunoscută, a anunţat joi site-ul The Athletic.

Rodri, care evoluează la echipa engleză Manchester City, a fost desemnat cel mai bun jucător al Cupei Mondiale 2026, unde Spania a cucerit al doilea titlu mondial din istoria sa, după ce a învins în finală Argentina, cu scorul de 1-0 după prelungiri.

Jucătorul de 30 de ani, care venea după două sezoane consecutive perturbate de accidentări, a fost titular în toate cele opt meciuri ale La Roja la competiţia din America de nord. Câştigător al Balonului de Aur în 2024, Rodri are un viitor incert la Manchester City, de care este legat prin contract până în vara viitoare.

Mijlocaşul a fost asociat în repetate rânduri cu un transfer la Real Madrid şi şi-a exprimat dorinţa de a se întoarce în ţara sa natală la un moment dat în cariera sa de jucător, însă conform The Athletic clubul madrilen nu intenţionează să-l recruteze.

Agerpres