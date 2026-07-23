Fostul selecționer, un tip exigent, a surprins acum, făcând o previziune optimistă.

Fotbalul românesc trăiește în trecut! Din păcate, aceasta e realitatea dacă ne referim strict la prezențele tricolorilor la turneele finale de Cupa Mondială.

CM 2026 a devenit a 7-a ediție consecutivă a sărbătorii fotbalului internațional de la care lipsim! În anii ’90, când Hagi și compania defilau în preliminarii, un asemenea scenariu era de neconceput. Din păcate, șirul necalificărilor s-a legat tot de numele lui Hagi.

Pentru că, dacă în calitate de jucător, acesta a strălucit cu România în marile competiții internaționale, în schimb, în debutul carierei sale de pe banca tehnică, același Hagi a ratat calificarea la CM 2002 (Coreea de Sud și Japonia). Iar această contraperformanță a fost urmată de altele. Pe rând, România a ratat CM 2006 (Germania), 2010 (Africa de Sud), 2014 (Brazilia), 2018 (Rusia), 2022 (Qatar) și acum 2026 (Canada, Mexic și SUA).

Iar acest ultim rateu a fost cu atât mai dureros cu cât, în grupa preliminară, am nimerit într-o serie accesibilă, cu Austria, Bosnia, Cipru și San Marino. Degeaba însă! Am terminat pe trei, după Austria și Bosnia, și apoi am „reușit“ să pierdem și barajul cu Turcia, la Istanbul, scor 0-1.

Bölöni ne „vede“ la CM 2030

Ca o ironie a sorții, revenirea României la un Mondial se poate lega tot de numele lui Hagi. Pentru că, numit încă o dată în funcția de selecționer, fostul căpitan al tricolorilor are șansa de a realiza performanța după care românii tânjesc de 28 de ani deja!

În dialog cu Sport.ro, fostul selecționer, Ladislau Bölöni (73 de ani), a lăsat de înțeles că „vede“ România, la CM 2030, când turneul final va fi găzduit de Spania, Portugalia și Maroc.

Când o să vedem România la un Mondial?

Peste 4 ani.

Deci, sunteți optimist?

Ce s-a obținut în primele două jocuri cu Hagi (n.r. – 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor în amicale) ne dă dreptul să fim puțin (n.r. - se gândește câteva secunde)... nu optimiști, dar a fost, totuși, un început bunicel.

Hagi are de gestionat, mai întâi, campania din Nations League

Până să vedem cum se va descurca România, în preliminariile CM 2030, selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) va da primul test cu adevărat important în campania Nations League. Aici, România e în Liga B, în grupa a 4-a, alături de Suedia, Polonia și Bosnia. Meciurile se vor juca între 25 septembrie și 17 noiembrie.

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