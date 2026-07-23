GALERIE FOTO A murit George Blay, internaționalul ghanez campion cu Dinamo la ultimul titlu al ”câinilor”!

A murit George Blay, internaționalul ghanez campion cu Dinamo la ultimul titlu al ”câinilor”! Superliga
SPORT.RO
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Veste tristă pentru iubitorii fotbalului.

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George BlayDinamodeces George BlayStandard LiegeUnirea Urziceni
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Fostul internațional ghanez George Blay, campion cu Dinamo în sezonul 2006-2007, a încetat din viață în SUA, acolo unde era stabilit de ani de zile împreună cu familia.

Anunțul a fost făcut de DDB Italia:

”Odihnește-te în pace, George! 

O veste foarte tristă pentru toți dinamoviștii, fostul nostru jucător George Blay, a încetat din viață. Internaționalul ganez era născut pe 7 august 1980. A jucat la Dinamo între 2006 și 2010, iar în 2007 a pus umărul la câștigarea ultimului titlu de campioană.

Decesul a avut loc pe 21 iunie, iar înmormântarea a avut loc vineri, 17 iulie, în Statele Unite, în localitatea Gaithersburg, statul Maryland. 

Îi rugăm pe oficialii clubului să solicite un moment de reculegere la meciul de sâmbătă seară cu Univ Craiova. George Blay merită acest lucru. 

Mai multă lume ne-a scris, mirată de intervalul de timp destul de lung, de aproape o lună, între deces și înmormântare. În cultura ganeză, înmormântarea este evenimentul căruia i se acordă cea mai mare importanță din partea rudelor și prietenilor. Membrii familiei, care trăiesc răspândiți prin mai multe țări ale lumii, în special în UK și Statele Unite, au nevoie de timp pentru a ajunge la înmormântare. E foarte important ca familia să fie prezentă. 

A doua zi după înmormântare, membrii familiei se adună pentru a-l comemora pe cel plecat, vorbind despre viața lui și încurajând familia. În cazul familiilor mai nevoiașe, comunitatea strânge bani în mod discret pentru a susține familia îndoliată, mai ales dacă cel decedat era capul familiei”.

Decesul a fost confirmat de jurnalistul ghanez Zion Felix:

George Blay, fundaș dreapta apreciat în România și Belgia

Fundașul dreapta a fost prezent cu naționala din Ghana la Cupa Africii pe Națiuni din 2002.

Până să ajungă la Dinamo, a evoluat sezoane bune în Belgia, la Standard Liege, Mechelen și La Louviere.

După ce s-a despărțit de ”câini”, a mai jucat în România la Internațional Curtea de Argeș și Unirea Urziceni, ambele din prima ligă.

Și-a încheiat cariera tot în Belgia, la Royal Antwerp.

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