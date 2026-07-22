FOTO Barcelona dă lovitura! A fost surprins la baza echipei și e așteptat să semneze

Barcelona dă lovitura! A fost surprins la baza echipei și e așteptat să semneze La Liga
SPORT.RO
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Barcelona pregătește următorul sezon, dar până atunci poate da o lovitură importantă la capitolul imagine.

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Sergio Busquets (38 de ani) s-a retras din activitate la începutul acestui an, dup ce a evoluat în ultimii trei ani pentru Inter Miami, alături de Leo Messi.

Sergio Busquets, foarte aproape de a semna cu Barcelona 

Mijlocașul nu vrea să stea foarte mult timp departe de fotbal. S-a întors deja la Barcelona și vrea să-și înceapă cariera de antrenor, iar clubul blaugrana e gata să-i ofere un post.

Mai exact, fostul mare jucător al Barcelonei ar urma să fie antrenor secund la una dintre echipele de juniori ale clubului, scrie publicația catalană Sport.

Mutarea prinde contur, mai ales că presa spaniolă l-a surprins deja pe Busquets la baza sportivă a clubului.

Cifrele lui Sergio Busquets

Sergio Busquets și-a făcut junioratul la CD Badia del Valles (1995-1996), CEF Barbera Andalucia (1996-1999) și UE Lleida (1999-2003). A ajuns la Barca U19 în 2005, de la Academia Jabac, a evoluat și pentru echipa a doua a catalanilor, iar între 2008 și 2003 a jucat pentru FC Barcelona.

Acolo a bifat 722 de apariții pentru FC Barcelona, a reușit să marcheze doar 18 goluri și să paseze decisiv în 45 de situații, în aproape 57.000 de minute petrecute în echipamentul catalanilor. În ultimii trei ani s-a ”retras” în MLS, unde a jucat alături de foștii săi colegi: Leo Messi, Luis Suarez sau Jordi Alba, la Inter Miami.

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