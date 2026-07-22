Sergio Busquets (38 de ani) s-a retras din activitate la începutul acestui an, dup ce a evoluat în ultimii trei ani pentru Inter Miami, alături de Leo Messi.

Sergio Busquets, foarte aproape de a semna cu Barcelona

Mijlocașul nu vrea să stea foarte mult timp departe de fotbal. S-a întors deja la Barcelona și vrea să-și înceapă cariera de antrenor, iar clubul blaugrana e gata să-i ofere un post.

Mai exact, fostul mare jucător al Barcelonei ar urma să fie antrenor secund la una dintre echipele de juniori ale clubului, scrie publicația catalană Sport.

Mutarea prinde contur, mai ales că presa spaniolă l-a surprins deja pe Busquets la baza sportivă a clubului.