În sezonul 2025-2026, Jadon Sancho nu a jucat prea mult și nu a reușit să se impună la Aston Villa, formație la care a fost împrumutat de Manchester United, dar o fostă echipă pentru care a jucat îi întinde o mână de ajutor!

Jadon Sanho, liber după despărțirea de Manchester United. E dorit de Borussia Dortmund

E vorba de Borussia Dortmund, care a anunțat, cumva, că îl dorește în această vară, dar fotbalistul trebuie să scadă din pretențiile salariale. Chiar dacă în anul fotbalistic trecut a contabilizat 39 de meciuri, un gol și trei pase decisive, Sancho este de interes pentru nemți, care cred că îl pot readuce la un nivel apropiat de cea mai bună perioadă a carierei.

Informația fost confirmată chiar de oficiali ai clubului Borussia Dortmund.

În plus, Sancho a evoluat în 41 de partide în sezonul 2024-2025 pentru Chelsea, reușind să înscrie de cinci ori și să ofere zece pase decisive. Alături de gruparea londoneză, el a câștigat și trofeul UEFA Conference League.

Jadon Sancho, la Borussia Dortmund? Ajunge în Bundesliga?

Conform informațiilor apărute în presa internațională, Sancho nu are în acest moment alte propuneri decât pe cea de la Borussia Dortmund, dar trebuie să se decidă repede. Curând, echipele mari încep să formeze lotul final pentru sezonul 2026-2027, în urma finalului Cupei Mondiale.

”Va trebui să înlocuim creativitatea și contribuția lui Julian Brandt, știam asta când am luat decizia. Căutăm un jucător ofensiv care să ofere calitate și să ne poată ajuta imediat, fără a cheltui sume enorme de bani.

În acest moment, ne uităm la mulți jucători și îi evaluăm. Vedem cine ne poate face mai buni și facem același lucru și cu Jadon”, spunea chiar directorul general sportiv al Borussiei Dortmund, Lars Ricken, încă din luna aprilie.

În acest moment, Jadon Sancho are o cotă de piață de 18 milioane de euro. Cota cea mai înaltă a atins-o chiar în perioada în care evolua la Borussia Dortmund, în martie 2020, când valora 130 de milioane de euro!