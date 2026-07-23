LIVE TEXT U Cluj - SK Brann în turul 2 preliminar Conference League, de la 20:00! Bergodi a rămas fără un om de bază

U Cluj - SK Brann în turul 2 preliminar Conference League, de la 20:00! Bergodi a rămas fără un om de bază Conference League
SPORT.RO
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Ardelenii au ”picat” din Europa League în Conference League după ce au fost eliminați la loviturile de departajare de Dinamo Kiev.

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U Cluj - SK Brann

Universitatea Cluj întâlneşte formaţia norvegiană Brann Bergen astăzi, de la ora 20:00, pe Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe, într-o partidă contând pentru prima manşă a turului 2 preliminar din Conference League.

Antrenorul Cristiano Bergodi a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că jocurile bune făcute de formaţia sa cu Dinamo Kiev în Europa League îi dau încredere înaintea partidei de joi cu Brann Berger, din prima manşă a turului 2 preliminar al Conference League.

"Mă aştept să facem un joc frumos. Nu jucăm acasă pentru că Festivalul Untold ne-a făcut să disputăm acest meci în deplasare, aici, pe stadionul Sepsi din Sfântul Gheorghe. Dar mă aştept ca băieţii să facă o figură frumoasă.

Va fi dificil şi pentru că Brann este în plin campionat, iar noi nu. Dar jocurile bune cu Dinamo Kiev îmi dau încredere pentru meciul cu Brann de mâine", a spus Bergodi.

"Brann este o formaţie tipică din Scandinavia, cu un sistem de joc 4-3-3. O echipă foarte, foarte bună, aleargă mult, are jucători foarte buni la mijlocul terenului, la fel şi atacanţi.

Castro (n.r. - atacantul Niklas Castro) de exemplu este un jucător foarte bun, care poate deregla echipa adversă", a adăugat antrenorul italian.

Andrei Coubiș semnează cu Lincoln City din Championship

Tehnicianul a confirmat că fundaşul Universităţii Cluj, Andrei Coubiş, urmează să semneze cu divizionara secundă engleză Lincoln City: 

"A plecat acum două zile, ne-a salutat... bravo lui. Suntem bucuroşi pentru el, pentru cariera lui. Ne-a ajutat, dar acum trebuie să vină un alt jucător pentru a-l înlocui".

Cu sau fără Jovo Lukic, atacantul de Mondial al Clujului?

Întrebat dacă atacantul Jovo Lukic, prezent cu Bosnia-Herţegovina la Cupa Mondială, va juca în meciul cu Brann, Bergodi a răspuns: 

"Nu ştiu dacă va juca. El e în urmă cu pregătirea. Dar îl avem pe Alibek Aliev care a dat deja două goluri şi e un jucător important. 

Însă vedem mâine dacă poate juca Lukic. Pentru că el este golgheterul campionatului şi un jucător foarte important pentru noi".

Alibek Aliev: ”Am văzut nivelul celor de la Brann, ne aşteaptă două meciuri foarte dificile”

Atacantul clujean Alibek Aliev a declarat în conferinţa de presă că a văzut nivelul formaţiei norvegiene Brann Bergen, adversara din turul 2 preliminar al Conference League, şi se aşteaptă la două meciuri foarte dificile.

"Eu sunt din Scandinavia (n.r. - Suedia), aşa că ştiu că echipele din Scandinavia sunt bune, în special din punct de vedere fizic. Am urmărit câteva imagini din meciuri şi am văzut nivelul lor. Aşa că ştim că ne aşteaptă două meciuri foarte dificile cu Brann. Va trebui să dăm totul pentru a reuşi să trecem de ei. Mâine sunt convins că ambele echipe vor încerca să înscrie, dar consider că va câştiga cea care va fi concentrată la maximum în toate cele 90 de minute", a explicat el.

"Nu ştiam că adversarii şi-au schimbat antrenorul. Nu îmi dau seama dacă acest lucru va afecta în vreun fel această dublă. Noi avem planul nostru, tactica noastră. Stafful nostru tehnic i-a analizat bine pe adversari, aşa că noi suntem pregătiţi 100%. Sigur că ne va afecta puţin faptul că nu jucăm pe terenul nostru (n.r. - partida se joacă la Sfântul Gheorghe). Dar totuşi jucăm în România, iar suporterii noştri vor fi alături de noi", a adăugat Alibek Aliev.

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