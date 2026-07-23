Portarul din Capul Verde, Vozinha, şi atacantul norvegian Erling Haaland au fost incluşi în „echipa ideală” a Cupei Mondiale, aleasă prin votul fanilor, ambii fiind recompensaţi pentru performanţele remarcabile din timpul parcursului neaşteptat al echipelor lor.

Vozinha (Capul Verde), cel mai bun portar

Vozinha a ocupat primul loc în clasamentul portarilor, cu 39,6% din voturi, după o serie de evoluţii impresionante pentru Capul Verde, debutantă la Cupa Mondială, câştigându-şi locul în echipă în ciuda faptului că spaniolul Unai Simon a câştigat Mănuşa de Aur, distincţie acordată de un grup tehnic al FIFA.

Portarul în vârstă de 40 de ani, care nu avea club după ce părăsise echipa portugheză din liga a doua, Chaves, înainte de turneu, a realizat şapte parade atunci când Capul Verde a reuşit să ţină la egalitate, fără goluri, pe viitoarea campioană, Spania.

Haaland, cel mai bun atacant central

Haaland a obţinut 27,5% din voturile acordate atacanţilor, după ce a condus Norvegia către primul său sfert de finală la Cupa Mondială.

Atacantul de la Manchester City a marcat şapte goluri în cinci meciuri, inclusiv o dublă în victoria Norvegiei cu 2-1 asupra Braziliei, de cinci ori campioană mondială, în optimile de finală, înainte ca parcursul echipei să se încheie în faţa Angliei.

Cei doi figurează alături de vedete precum Kylian Mbappé, Lionel Messi şi Jude Bellingham în componenţa echipei.

Echipa turneului final al CM 2026

Portar:

Vozinha (Capul Verde)

Fundaşi:

Pedro Porro (Spania), Lisandro Martinez (Argentina), Dayot Upamecano (Franţa), Marc Cucurella (Spania)

Mijlocaşi:

Rodri (Spania), Michael Olise (Franţa), Jude Bellingham (Anglia)

Atacanţi:

Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Norvegia), Kylian Mbappé (Franţa)