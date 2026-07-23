GALERIE FOTO Patru jucătoare din România vor juca în competiția propriu-zisă la US Open 2026

Patru jucătoare din România vor juca în competiția propriu-zisă la US Open 2026 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, dornică să repete performanța de la US Open din urmă cu trei ani.

TAGS:
Jaqueline CristianIrina BeguGabriela RuseUS Open 2026Sorana Cirstea
Din articol

România va avea patru jucătoare pe tabloul principal al Openului American 2026 (30 august - 13 septembrie).

Organizatorii turneului de mare șlem de la New York au publicat lista oficială a participantelor, confirmând calificările semnate de Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu.

Sorana Cîrstea, calificată pentru US Open de pe locul 17 WTA

Sorana Cîrstea a obținut acces la întrecerea din SUA de pe locul 17 al clasamentului mondial, cea mai înaltă clasare a carierei, pe când Jaqueline Cristian - în recuperare după o intervenție chirurgicală suferită la genunchiul drept - s-a calificat ca număr 41 WTA.

Gabriela Ruse și-a asigurat un loc pe tabloul principal ca număr 73 în ierarhia mondială, pe când Irina Begu și-a folosit clasamentul protejat pentru a intra în turneu de pe locul al 82-lea.

Elena Ruxandra Bertea se află pe lista extinsă a jucătoarelor care ar putea prinde un loc în turneul preliminar, însă poziția 268 nu îi oferă șanse mari de a juca în calificările de la Flushing Meadows.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea alb 2026 02
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea, sfertfinalistă US Open, în 2023

Tenisul feminin românesc are motive de încredere și speranță, înaintea ediției 2026 a Openului American.

În urmă cu trei ani, Sorana Cîrstea a acces în faza ultimelor opt jucătoare, semnând cel mai bun parcurs pe hardul newyorkez.

În plus, Gabriela Ruse a reușit, în acest an, cel mai bun rezultat al carierei în turneul de mare șlem derulat pe hardul de la Melbourne - calificare în runda a treia.

Arina Sabalenka și Elena Rybakina vor fi primele două favorite la câștigarea trofeului pus în joc la New York.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse bad homburg victorie 02
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un mecanic din Spania, concediat după ce a întârziat de 63 de ori, și-a dat în judecată angajatorul. Ce a decis instanța
Un mecanic din Spania, concediat după ce a întârziat de 63 de ori, și-a dat în judecată angajatorul. Ce a decis instanța
ULTIMELE STIRI
800.000 de euro pentru lovitura verii! Starul din Superligă, în prim-plan
800.000 de euro pentru lovitura verii! Starul din Superligă, în prim-plan
Antoine Griezmann a debutat cu gol în MLS! Reușita cu numărul 300 din carieră
Antoine Griezmann a debutat cu gol în MLS! Reușita cu numărul 300 din carieră
Camila Giorgi va reveni în tenis după ce va naște: se antrenează intens în săptămâna 30 de sarcină
Camila Giorgi va reveni în tenis după ce va naște: se antrenează intens în săptămâna 30 de sarcină
Cazul greu de înțeles al vedetei Craiovei: bun pentru Superligă, spectator de lux în Europa. Greșește Coelho?
Cazul greu de înțeles al vedetei Craiovei: bun pentru Superligă, spectator de lux în Europa. Greșește Coelho?
"Bătrâna Doamnă" e vlăguită! Pe cine a transferat Juventus, după un sezon dezamăgitor
"Bătrâna Doamnă" e vlăguită! Pe cine a transferat Juventus, după un sezon dezamăgitor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Denis Drăguș, OUT! Veste mare pentru FCSB

Denis Drăguș, OUT! Veste mare pentru FCSB

OUT de la FCSB - Auda! Marius Baciu: "Nu se antrenează cu echipa"

OUT de la FCSB - Auda! Marius Baciu: "Nu se antrenează cu echipa"

Gabriela Ruse a confirmat relația amoroasă cu un tenismen din top 50 ATP

Gabriela Ruse a confirmat relația amoroasă cu un tenismen din top 50 ATP

Iuliu Mureșan și-a dat demisia de la CFR Cluj: ”Am ajuns la capătul puterilor”

Iuliu Mureșan și-a dat demisia de la CFR Cluj: ”Am ajuns la capătul puterilor”

Barcelona dă lovitura! A fost surprins la baza echipei și e așteptat să semneze

Barcelona dă lovitura! A fost surprins la baza echipei și e așteptat să semneze

Mihai Stoica dezvăluie că Rapid și U Cluj au vrut ”să fure” jucătorul de la FCSB! Oficialul a anunțat că un transfer a picat

Mihai Stoica dezvăluie că Rapid și U Cluj au vrut ”să fure” jucătorul de la FCSB! Oficialul a anunțat că un transfer a picat



Recomandarile redactiei
800.000 de euro pentru lovitura verii! Starul din Superligă, în prim-plan
800.000 de euro pentru lovitura verii! Starul din Superligă, în prim-plan
Cazul greu de înțeles al vedetei Craiovei: bun pentru Superligă, spectator de lux în Europa. Greșește Coelho?
Cazul greu de înțeles al vedetei Craiovei: bun pentru Superligă, spectator de lux în Europa. Greșește Coelho?
Camila Giorgi va reveni în tenis după ce va naște: se antrenează intens în săptămâna 30 de sarcină
Camila Giorgi va reveni în tenis după ce va naște: se antrenează intens în săptămâna 30 de sarcină
Antoine Griezmann a debutat cu gol în MLS! Reușita cu numărul 300 din carieră
Antoine Griezmann a debutat cu gol în MLS! Reușita cu numărul 300 din carieră
FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!
FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Irina Begu și Monica Niculescu au cedat încă din primul tur la Jocurile Olimpice
Irina Begu și Monica Niculescu au cedat încă din primul tur la Jocurile Olimpice
Reacția Irinei Begu după eșecul suferit în fața polonezei Iga Swiatek în primul tur la Jocurile Olimpice de la Paris
Reacția Irinei Begu după eșecul suferit în fața polonezei Iga Swiatek în primul tur la Jocurile Olimpice de la Paris
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
CITESTE SI
Accesoriul montat pe multe mașini care le poate aduce șoferilor o amendă de 350 de euro, pe șoselele din Grecia

stirileprotv Accesoriul montat pe multe mașini care le poate aduce șoferilor o amendă de 350 de euro, pe șoselele din Grecia

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani

stirileprotv Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani

Un bărbat care și-a uitat portofelul într-un avion l-a găsit la sute de kilometri, după două zile „Am zburat până acolo”

stirileprotv Un bărbat care și-a uitat portofelul într-un avion l-a găsit la sute de kilometri, după două zile „Am zburat până acolo”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!