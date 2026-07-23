România va avea patru jucătoare pe tabloul principal al Openului American 2026 (30 august - 13 septembrie).

Organizatorii turneului de mare șlem de la New York au publicat lista oficială a participantelor, confirmând calificările semnate de Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu.

Sorana Cîrstea, calificată pentru US Open de pe locul 17 WTA

Sorana Cîrstea a obținut acces la întrecerea din SUA de pe locul 17 al clasamentului mondial, cea mai înaltă clasare a carierei, pe când Jaqueline Cristian - în recuperare după o intervenție chirurgicală suferită la genunchiul drept - s-a calificat ca număr 41 WTA.

Gabriela Ruse și-a asigurat un loc pe tabloul principal ca număr 73 în ierarhia mondială, pe când Irina Begu și-a folosit clasamentul protejat pentru a intra în turneu de pe locul al 82-lea.

Elena Ruxandra Bertea se află pe lista extinsă a jucătoarelor care ar putea prinde un loc în turneul preliminar, însă poziția 268 nu îi oferă șanse mari de a juca în calificările de la Flushing Meadows.

