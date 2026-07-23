Francezul Antoine Griezmann, fostul atacant al echipelor Atletico Madrid şi FC Barcelona, a debutat cu gol în Liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS), ajutându-şi noua echipă, Orlando City SC, să învingă în deplasare, cu scorul de 4-0, formaţia San Jose Earthquakes, într-un meci disputat miercuri.
Giezmann a marcat minutul 48 al întâlnirii, ducând scorul la 3-0. Acesta a fost cel de-al 300-lea gol din cariera sa la nivel de club.
Francezul a fost titular în echipa antrenată de argentinianul Martin Perelman şi a rămas pe teren până la final.
Celelalte goluri ale grupării din Florida au fost marcate de David Brekalo (7), Ivan Angulo (29) şi Braian Ojeda (72).
Ce au făcut Luis Suarez și Robert Lewandowski, ultimul aflat și el la debut
Tot miercuri, uruguayanul Luis Suarez a reuşit o dublă pentru Inter Miami în cursul meciului câştigat pe teren propriu de echipa sa, cu scorul de 3-2, în faţa formaţiei Chicago Fire, la care şi-a făcut debutul atacantul polonez Robert Lewandowski (ex-FC Barcelona).
Suarez a înscris în minutele 27 (din penalty) şi 51, după ce oaspeţii reuşiseră deschiderea scorului în urma unui autogol al lui Rocco Rios Novo (18).
Celelalte goluri au fost marcate de Preston Plambeck (87) pentru gazde, respectiv Puso Dithejane (67).
Lewandowski a fost titular la Chicago Fire, fiind înlocuit în minutul 63.
Inter Miami nu l-a avut la dispoziţie pe starul argentinian Lionel Messi, aflat în vacanţă după participarea la Cupa Mondială 2026. Agerpres