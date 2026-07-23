Francezul Antoine Griezmann, fostul atacant al echipelor Atletico Madrid şi FC Barcelona, a debutat cu gol în Liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS), ajutându-şi noua echipă, Orlando City SC, să învingă în deplasare, cu scorul de 4-0, formaţia San Jose Earthquakes, într-un meci disputat miercuri.

Giezmann a marcat minutul 48 al întâlnirii, ducând scorul la 3-0. Acesta a fost cel de-al 300-lea gol din cariera sa la nivel de club.

Francezul a fost titular în echipa antrenată de argentinianul Martin Perelman şi a rămas pe teren până la final.

Celelalte goluri ale grupării din Florida au fost marcate de David Brekalo (7), Ivan Angulo (29) şi Braian Ojeda (72).