În ultimul sezon, Hrișcă și Pașcalău au jucat la formația Under 17 din Giulești în Liga Elitelor, unde au fost antrenați de fostul atacant rapidist Alexandru Ioniță I .

O coincidență bizară de nume face ca Dinamo să încerce de mult timp să ”scape” de un alt fundaș Pașcalău, internaționalul de tineret Răzvan (22 de ani), care în ultimul sezon a fost împrumutat la CS Dinamo din Liga 2 și cu care clubul poartă acum discuții în vederea rezilierii contractului, scadent tocmai în vara lui 2029.

Întrebat despre transferuri, Andrei Nicolescu a răspuns hotărât: ”Am același mesaj”

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a fost întrebat despre transferuri la ultima conferință de presă la care a participat, alături de Ionuț Negoiță, fostul acționar al echipei, în prezent sponsor prin intermediul unei societăți pe care o patronează.

Președintele celor de la Dinamo a explicat de ce întârzie transferurile la echipa sa și a transmis că oficialii clubului fac toate eforturile pentru ca mutările să fie efectuate cât mai curând.

De asemenea, Nicolescu este convins că sistemul implementat de Nuno Campos la echipă ”începe să funcționeze” și se așteaptă la rezultate în cel mai scurt timp.

„Atât eu, cât și Cosmin Mihălescu sau Mister avem un mesaj comun: nu discutăm despre transferuri în exterior, ci doar în interior. Știm foarte bine ce ne mai dorim. Mister are idei precise în ceea ce privește calitatea, pozițiile și jucătorii pe care și-i dorește pentru ca lucrurile să meargă mai bine.

Sistemul începe să funcționeze. Cât de curând, sunt convins că vom avea rezultatele pe care ni le dorim. Este o chestiune de a ne asuma un sistem nou și de a crede cu toată tăria în el. Se vede în multe momente ale jocului nostru că avem un sistem bun, care poate produce performanță. Sunt unele momente în care jucătorii poate nu cred atât de mult în el, dar, ușor-ușor, vor căpăta încredere în acest sistem.

Despre transferuri, am același mesaj ca Mister. Suntem în căutări, știm exact ce ne dorim și facem toate eforturile pentru a întări lotul cât mai repede posibil”, a spus Nicolescu.