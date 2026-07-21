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FCSB - Auda în Conference League, joi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO! Conference League
SPORT.RO
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Echipa lui Becali debutează în noua ediție a cupelor europene.

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FCSB - Auda

Joi de la ora 20:45, LIVE pe PRO TV și VOYO, FCSB și FK Auda din Letonia se întâlnesc în prima manșă din turul 2 preliminar din Conference League.

Dacă o elimină pe Auda, FCSB va întâlni în turul 3 preliminar câștigătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).

Cine este FK Auda

Formația letonă, fondată în 1969, își are sediul în Kekava, o localitate situată în apropierea capitalei Riga. 

Clubul a revenit în prima ligă abia în anul 2022, reușind să câștige Cupa Letoniei chiar în acel sezon, performanță pe care a repetat-o și în anul 2025. 

În campionatul intern, adversara FCSB a încheiat pe poziția a treia în ultimele două ediții.

Echipa a disputat 10 meciuri în preliminariile Conference League în ultimele două sezoane, înregistrând cinci victorii, trei remize și două înfrângeri. 

Cel mai valoros fotbalist al letonilor este Eduards Daskevics, o extremă în vârstă de 23 de ani care poartă și banderola de căpitan.

FCSB a trimis lista la UEFA! Cum arată lotul

FCSB se pregătește de debutul în noul sezon european. Joi, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua, în direct pe PRO TV și VOYO, este programat duelul cu FK Auda din prima manșă a turului 2 preliminar Conference League.

FCSB a stabilit lotul pentru dubla cu FK Auda, însă lista UEFA mai poate suferi modificări până cu câteva ore înainte de primul meci. Pe lista bucureștenilor nu apare Siyabonga Ngezana, care se află în perioada de recuperare și ar urma să revină pe teren abia în septembrie.

În schimb, Mihai Popescu și David Miculescu, alți doi jucători cu probleme medicale, dar a căror revenire este aproape, se află pe lista UEFA și vor avea drept de joc la partidele cu letonii.

Ronny Labonne, Eddy Gnahore și Aymen Boutoutaou, cei trei jucători aduși de FCSB în această vară, sunt și ei pe lista publicată de UEFA. Ultimii doi ar putea debuta chiar în duelul de joi, transmis de PRO TV și VOYO.

Lotul lui FCSB pentru dubla cu FK Auda (lista A):

Portari

Târnovanu, Udrea

Fundași 

Crețu, Duarte, Dawa, M. Popescu, Radunovic, Labonne

Mijlocași

Oct. Popescu, Gnahore, Arad, Joao Paulo, Cisotti, Stoian

Atacanți

Bîrligea, Fl. Tănase, Miculescu, Politic, Boutoutaou

Antrenor

Marius Baciu

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