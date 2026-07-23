CFR Cluj va întâlni formaţia armeană Alashkert FC astăzi, de la ora 18:00, pe Stadionul Academiei FFA din Erevan, în prima manşă a turului secund preliminar din Conference League.

Antonio Folha: ”Am jucători uimitori care mă fac să cred că vom câştiga cu Alashkert”

Antrenorul echipei CFR Cluj, Antonio Folha, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că Alashkert FC, adversara din prima manşă a turului secund preliminar al Conference League, este o formaţie dificilă, dar se bazează pe jucătorii săi "uimitori" care sunt capabili să obţină o victorie în deplasare.

"I-am analizat pe cei de la Alashkert, bineînţeles, e o echipă foarte dificilă, care împotriva noastră ne va crea multe dificultăţi. Dar dacă suntem la cel mai înalt nivel al nostru, cu siguranţă putem face un joc bun împotriva lor.

În meciurile eliminatorii, în opinia mea, nu există echipe favorite, care să câştige mai mult decât o manşă, dar am un grup uimitor, un lot uimitor, cu jucători minunaţi, care mă fac să fiu încrezător că mâine putem face un joc foarte bun", a declarat Folha.

Tehncianul portughez i-a remarcat de la echipa adversă pe jucătorii din flancul ofensiv:

"Nu obişnuiesc să fac comentarii individuale despre adversari şi nici măcar despre jucătorii mei.

Dar despre adversarul de mâine pot spune că i-am remarcat pe căpitanul lor, pe mijlocaşul ofensiv şi cei trei oameni din faţă. Au multă calitate şi pot crea, dacă le permitem, foarte multe ocazii, dar cu siguranţă vom fi pregătiţi să îi oprim".

Karlo Muhar: ”Am un prieten în Armenia”

Mijlocaşul croat Karlo Muhar a afirmat că se aşteaptă ca joi seara echipa sa să lupte pentru fiecare minge.

"Am un prieten în Armenia care mi-a spus că e o echipă foarte puternică, un grup foarte unit, care luptă pentru fiecare minge şi că au mentalitate bună în dueluri.

Aşa că mă aştept ca mâine să fie un meci plin de energie, în care vom lupta pentru fiecare minge", a spus jucătorul echipei CFR Cluj.