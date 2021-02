BREAKING NEWS! Neymar NU va juca in meciul cu Barcelona! Cat va lipsi starul brazilian dupa accidentarea din meciul cu Caen

Mauricio Pochettino a primit o veste crunta inaintea duelului cu Barcelona din optimile de finala din Champions League.

Starul lui PSG a parasit terenul din cauza unei accidentari in minutul 60 al meciului castigat de PSG in deplasare cu Caen in Cupa Frantei, scor 1-0.

Clubul parizian a confirmat ca fotbalistul brazilian va lipsi de pe teren cel putin patru saptamani si nu va juca in meciul tur cu Barcelona, programat pe 16 februarie.

"Neymar Jr a suferit miercuri seara o accidentare la aductorul lung stang. Dupa analiza examinarii clinice si a examenelor imagistice, este de asteptat o indisponibilitate de aproximativ 4 saptamani", a transmis PSG printr-un comunicat.