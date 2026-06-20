OFICIAL Ousmane N'Doye a semnat: „Bun venit!”

Ousmane N&#039;Doye a semnat: „Bun venit!” Fotbal extern
SPORT.RO
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Fostul mijlocaș de la Dinamo începe o nouă aventură în fotbal, la aproape opt ani de la retragere.

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Ousmane N'Doyeoslo fa dakarDinamoASA Targu Mures
Din articol

Ousmane N'Doye, unul dintre cei mai cunoscuți străini care au evoluat în fotbalul românesc, a făcut pasul spre o nouă etapă a carierei.

La 46 de ani, fostul mijlocaș senegalez a semnat cu Oslo FA Dakar, unde va ocupa funcția de antrenor secund.

N'Doye va lucra alături de fratele său, Dame N'Doye, fost internațional senegalez cu 34 de selecții și nouă goluri pentru naționala Senegalului. 

Ousmane N'Doye a semnat cu Oslo FA Dakar

Anunțul a fost făcut de clubul din Senegal prin intermediul rețelelor sociale.

„Bun venit lui Ousmane Ndoye în rolul său de antrenor secund. O nouă responsabilitate, un nou angajament față de club. Îi urăm mult succes în această misiune”, se arată în comunicatul oficial al Oslo FA Dakar.

Îndrăgostit de România, Ousmane N'Doye a ajuns în Liga 1 în 2008, când FC Vaslui l-a transferat de la Academica Coimbra pentru 500.000 de euro. 

Un an mai târziu a semnat cu Dinamo, iar ulterior a mai evoluat pentru Astra Ploiești, Săgeata Năvodari, ASA Târgu Mureș, Cetate Deva și CSM Târgu Mureș.

În tricoul lui FC Vaslui a adunat 69 de meciuri și șase goluri, în timp ce pentru Dinamo a bifat 65 de apariții, 11 goluri și două pase decisive.

N'Doye s-a retras din activitate în 2018, însă nu a renunțat la fotbal. A fost antrenor interimar la Cetate Deva, a lucrat cu juniori la Târgu Mureș.

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