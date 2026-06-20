Ousmane N'Doye, unul dintre cei mai cunoscuți străini care au evoluat în fotbalul românesc, a făcut pasul spre o nouă etapă a carierei.

La 46 de ani, fostul mijlocaș senegalez a semnat cu Oslo FA Dakar, unde va ocupa funcția de antrenor secund.

N'Doye va lucra alături de fratele său, Dame N'Doye, fost internațional senegalez cu 34 de selecții și nouă goluri pentru naționala Senegalului.

Ousmane N'Doye a semnat cu Oslo FA Dakar

Anunțul a fost făcut de clubul din Senegal prin intermediul rețelelor sociale.

„Bun venit lui Ousmane Ndoye în rolul său de antrenor secund. O nouă responsabilitate, un nou angajament față de club. Îi urăm mult succes în această misiune”, se arată în comunicatul oficial al Oslo FA Dakar.