Anunțul făcut despre veteranul de la FCSB: ”Despărțirea oficială va veni curând!”

Anunțul făcut despre veteranul de la FCSB: ”Despărțirea oficială va veni curând!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB s-a despărțit în această vară de mai mulți jucători.

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Vlad ChirichesFCSBGigi Becali
Din articol

Cea mai importantă plecare a fost cea a lui Darius Olaru, care a fost transferat la Union Saint-Gilloise, însă de echipa roș-albastră s-au mai despărțit și Daniel Graovac, Mamadou Thiam, David Kiki, Baba Alhassan și Vlad Chiricheș.

Raul Rusescu, anunț despre Vlad Chiricheș: ”Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând!”

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Vlad Chiricheș, la FCSB / Foto Sport Pictures
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Raul Rusescu, fost coechipier și apropiat al lui Vlad Chiricheș, a comentat plecarea experimentatului fundaș central de la FCSB. În ultimul sezon, Chiricheș s-a chinuit din cauza accidentărilor și a fost mai mult rezervă la gruparea roș-albastră.

Gigi Becali a spus în mai multe rânduri că fotbalistul ”nu mai poate să joace” pentru că este ”prea bătrân” și că trebuie să se retragă. Contractul lui Chiricheș a expirat în această vară și nu va mai fi prelungit. 

Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând. Nu știu ce s-a întâmplat în interior, nu știu lucrurile care s-au discutat în spatele ușilor închise. Pot să spun doar că știu că se va întâmpla ceva, dar nu știu când. 

El merită ceva frumos pentru că a fost un jucător important la acest club și probabil va fi tratat ca atare sau cel puțin așa sper, să fie tratat așa cum merită”, a spus Raul Rusescu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

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Vlad Chiricheș l-a impresionat pe Thomas Neubert

Întrebat care a fost cel mai bine pregătit jucător alături de care a lucrat, Neubert a răspuns fără să stea pe gânduri: Iasmin Latovlevici. Totuși, preparatorul fizic a mărturisit că are un alt preferat, Vlad Chiricheș. Neubert a mărturisit că regretă situația în care a ajuns Chiricheș în acest sezon la FCSB după ce a intrat în dizgrația lui Gigi Becali.

Pentru mine, cel mai bine pregătit și cel mai bun jucător din punct de vedere fizic a fost Iasmin Latovlevici, dar am un alt preferat din punct de vedere al pregătirii. 

Este Vlad Chiricheș! Cum s-a pregătit el în ultimii zece ani, cât de disciplinat este și cu nutriția, și cu antrenamentele fizice, este un exemplu pentru orice copil și pentru orice jucător din România. Îmi pare foarte rău pentru ce i s-a întâmplat, dar, din păcate, dacă Gigi a decis cum a decis, asta este”, a spus Thomas Neubert pentru PRO TV și Sport.ro.

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