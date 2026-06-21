Anunțul făcut despre veteranul de la FCSB: ”Despărțirea oficială va veni curând!”

Cea mai importantă plecare a fost cea a lui Darius Olaru, care a fost transferat la Union Saint-Gilloise, însă de echipa roș-albastră s-au mai despărțit și Daniel Graovac, Mamadou Thiam, David Kiki, Baba Alhassan și Vlad Chiricheș.

Raul Rusescu, fost coechipier și apropiat al lui Vlad Chiricheș, a comentat plecarea experimentatului fundaș central de la FCSB. În ultimul sezon, Chiricheș s-a chinuit din cauza accidentărilor și a fost mai mult rezervă la gruparea roș-albastră.

Gigi Becali a spus în mai multe rânduri că fotbalistul ”nu mai poate să joace” pentru că este ”prea bătrân” și că trebuie să se retragă. Contractul lui Chiricheș a expirat în această vară și nu va mai fi prelungit.

”Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând. Nu știu ce s-a întâmplat în interior, nu știu lucrurile care s-au discutat în spatele ușilor închise. Pot să spun doar că știu că se va întâmpla ceva, dar nu știu când.

El merită ceva frumos pentru că a fost un jucător important la acest club și probabil va fi tratat ca atare sau cel puțin așa sper, să fie tratat așa cum merită”, a spus Raul Rusescu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.