În Grupa G de la Campionatul Mondial, de la ora 22.00, Belgia va întâlni Iran.

Iran ar putea ajunge mai devreme pentru al treilea meci, potrivit selecţionerului

Selecţionerul iranian Amir Ghalenoei, care a criticat din nou modul în care administraţia americană a gestionat situaţia înaintea meciului împotriva Belgiei, a anunţat că echipa sa ar trebui să poată sosi mai devreme pentru al treilea meci de la Seattle, săptămâna viitoare, relatează AFP.

Antrenorul a explicat într-o conferinţă de presă la Los Angeles că Iranul ar trebui să poată sosi când îi convine înainte de ultimul meci împotriva Egiptului, la Seattle, pe 26 iunie, cu două zile mai devreme decât ziua în care au sosit pentru primele două meciuri.

După o remiză în meciul de deschidere împotriva Noii Zeelande (2-2), iranienii s-au întors la Los Angeles pentru a înfrunta Belgia, duminică la Los Angeles (22:00), având încă speranţe la calificarea în şaisprezecimi.

Echipa, care în ultimul moment s-a stabilit în oraşul mexican Tijuana pentru a-şi stabili tabăra de bază, nu a primit vize americane pentru o duzină de membri ai personalului său şi se plânge de dificultăţile de călătorie transfrontalieră.

Ghalenoei a explicat în continuare că FIFA l-a informat vineri la prânz despre o posibilă plecare în acea seară spre Los Angeles, care nu s-a concretizat.

"Ne afectează mental. Ştiu că FIFA face tot posibilul, dar asta nu înseamnă că reuşesc", a deplâns el, citat de Agerpres, adăugând că au fost nevoiţi să scurteze sesiunea de antrenament de sâmbătă.